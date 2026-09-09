PLD acusa al Gobierno de no resolver conflicto en gasolineras por pago con tarjeta

El secretario de Industria, Comercio y Mipymes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Aristipo Vidal, acusó este miércoles al Gobierno de actuar con negligencia ante el conflicto entre los detallistas de combustibles y los bancos por el cobro de comisiones en las transacciones con tarjetas.

Vidal señaló al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y a la Superintendencia de Bancos por, según afirmó, mantener una actitud de indiferencia frente a una situación que considera pudo tener una solución.

El dirigente político sostuvo que el conflicto entre los bancos y los propietarios de estaciones de combustibles termina afectando a los consumidores, quienes, ante las dificultades para pagar con tarjetas, pueden verse obligados a utilizar efectivo.

"Los riesgos que corren los consumidores de combustibles al tener que cargar con dinero en efectivo son múltiples, entre ellos ser víctimas de delincuentes, pérdidas del efectivo y otros", expresó Vidal.

Reclamo de los gasolineros

La situación se origina en la queja de los detallistas de gasolina por el costo de las comisiones que cobran las entidades bancarias por las transacciones realizadas mediante tarjetas.

De acuerdo con los argumentos de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas), las comisiones bancarias que deben pagar los establecimientos oscilan entre 1.95 % y 2.50 % por cada transacción.

Vidal explicó que se trata de una disputa entre los bancos y los gasolineros, pero que sus consecuencias recaen sobre el público consumidor.

"Dejar sin solución ese conflicto es otra muestra de la indolencia del gobierno perremeísta frente al pueblo", concluyó el dirigente del PLD.

Las declaraciones fueron ofrecidas mediante un comunicado de prensa del Partido de la Liberación Dominicana.

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