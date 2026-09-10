Guillermo Moreno reclama respeto a la soberanía dominicana tras mapa presentado por Trump

El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, cuestionó el silencio del Gobierno dominicano luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartiera en la red social Truth Social un mapa que muestra la bandera estadounidense sobre México, Canadá y varios territorios del Caribe, incluida República Dominicana.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Moreno sostuvo que, aunque el país tiene un territorio pequeño y no constituye una gran potencia económica, su independencia y soberanía deben ser respetadas por los demás Estados y sus jefes.

"La República Dominicana es un Estado independiente y soberano, y esa independencia y soberanía no nos la regalaron", expresó.

Moreno señaló que la soberanía dominicana fue conquistada mediante luchas y sacrificios de generaciones que defendieron el derecho del país a contar con una patria libre.

En ese sentido, rechazó que la República Dominicana sea presentada como una " colonia ", " protectorado " o " patio trasero " de otra nación.

"Podemos ser una nación pequeña en territorio y no ser una gran potencia económica, pero nuestra independencia, soberanía y dignidad no tienen tamaño", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/mapa-de-trump-e59aa15e.jpg Fotografía tomada de la cuenta oficial en la red social Truth Social del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump @realDonaldTrump que muestra un mapa en el que las franjas rojas y blancas de la bandera estadounidense cubren México, el Caribe y Canadá, además de Groenlandia e Islandia. (EFE/ @REALDONALDTRUMP)

El dirigente político sostuvo que lo que más le preocupa de la situación es la falta de una respuesta oficial del Gobierno dominicano.

"Pero ustedes saben qué es lo que más indigna de esta situación. Es el silencio que ha guardado el Gobierno dominicano frente a esta afrenta", manifestó.

" La soberanía de un país también se defiende haciendo respetar su nombre y su dignidad", concluyó Moreno en una publicación ayer miércoles.

Publicación de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en su red Truth Social un mapa en el que las franjas rojas y blancas de la bandera estadounidense cubren México, el Caribe y Canadá, además de Groenlandia e Islandia.

Trump publicó ese mapa sin ningún comentario en su red Truth Social, horas después de haber sugerido, en la misma plataforma, que el estado estadounidense de Nuevo México debería renombrarse y denominarse "Nueva América", en línea con su reclamación sobre el "Golfo de América".

El mandatario estadounidense ha dejado claro en su segundo mandato sus ambiciones expansionistas sobre territorios como Groenlandia o incluso Canadá, y no ha descartado una intervención militar para tomar Cuba.