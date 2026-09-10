Miguel Vargas critica gestión del PRM y plantea que "lo peor que la corrupción, es la incapacidad"

Miguel Vargas, presidente del Partido Revolucionario Dominicano. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL PRD )

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, afirmó este jueves que el país ha experimentado un gran retroceso durante la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al cuestionar el desempeño del Gobierno en distintos sectores.

"El retroceso que se ha experimentado en esta gestión del PRM ha sido muy grande, en todos los aspectos y en todos los sectores", declaró Vargas durante una reunión con presidentes provinciales y municipales y secretarios generales provinciales de la región Norte, realizada en la Casa Nacional del PRD.

El dirigente opositor señaló entre las áreas que, a su juicio, han presentado dificultades la producción agropecuaria y la educación.

También cuestionó la bandera anticorrupción que, según dijo, había levantado el oficialismo.

"Evidentemente este ha sido el gobierno más corrupto que ha tenido el país", afirmó Vargas, quien agregó que la incapacidad para gestionar también constituye un problema.

"Lo peor, que yo digo que es peor que la propia corrupción, es la incapacidad. Este Gobierno ha exhibido que no tiene capacidad de manejar nada", sostuvo.

Preparativos del PRD para 2028

Las declaraciones de Vargas se produjeron durante un encuentro que forma parte del proceso de reorganización territorial que desarrolla el PRD con miras a las elecciones de 2028.

De acuerdo con lo informado en una nota de prensa, el partido tiene estructurado más del 95 % de los municipios y distritos municipales del país y trabaja en la consolidación de las estructuras pendientes.

El secretario nacional de Organización, Carlos Dicló, explicó que las regiones Este y Sur, el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo ya completaron sus estructuras. En el caso de Azua, indicó que fueron conformados los tres distritos municipales que estaban pendientes de organización.

Dicló señaló que la región Norte se encuentra en la etapa final de consolidación y validación de sus estructuras y llamó a los dirigentes de esa zona a completar los trabajos restantes.

El PRD también avanza en la preparación de su padrón de dirigentes, que será entregado este mes a la Junta Central Electoral (JCE).

Mientras, el secretario nacional de Asuntos Electorales, José Juan Zapata, destacó los avances en la organización electoral y aseguró que el partido cuenta con una estructura para la defensa del voto perredeísta en el territorio nacional.

En la actividad participaron, además de Vargas, la secretaria general del PRD,

, y el presidente ejecutivo,

, junto a dirigentes nacionales, provinciales y municipales.