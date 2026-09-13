Carolina Mejía fue a Ocoa y a Peravia y prometió continuar las obras del presidente Abinader

Carolina Mejía en una de las actividades que realizó en San José de Ocoa y Peravia. ( CEDIDA POR EL EQUIPO DE CARLINA MEJÍA )

La aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, afirmó que dará continuidad a las obras impulsadas por el presidente Luis Abinader, durante un recorrido realizado este fin de semana por las provincias San José de Ocoa y Peravia.

Durante su visita a Baní, Mejía se refirió a varios proyectos de infraestructura que impactan a la provincia, entre ellos la presa de La Jina y la ampliación de la Circunvalación de Baní, y aseguró que continuará esas iniciativas en caso de alcanzar la Presidencia de la República.

"El día de ayer, que el presidente Abinader estuvo aquí, informó que ya todos los estudios de la presa de La Jina están hechos, él le dará inicio a ese gran proyecto, y yo me comprometo a que terminaré esa obra tan importante para Peravia", expresó.

También asumió el compromiso de dar continuidad a los trabajos relacionados con los dos carriles adicionales que, según señaló, espera la región en la Circunvalación de Baní.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una actividad en la que quedó formalizada parte de la estructura política que respalda sus aspiraciones presidenciales en Peravia, encabezada por el diputado y coordinador provincial de campaña, Willy Sánchez, conforme a una nota de prensa.

Recorrido por Peravia y Ocoa

Durante su agenda en Peravia, Mejía sostuvo un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia, encabezados por su presidente, Juan Carlos Guzmán.

En la reunión abordó -conforme la nota- el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible 2025-2056, una propuesta de planificación a largo plazo que se desarrolla junto a la Oficina Senatorial y que busca establecer una hoja de ruta para el desarrollo socioeconómico y ambiental de la provincia.

La aspirante presidencial también visitó al padre Samuel Casillas, de la Diócesis de la Catedral Nuestra Señora de Regla, y sostuvo encuentros con el senador Julito Furcal y con el empresario banilejo Vinicio Alfredo Mejía, conocido como Don Vinicio Mejía.

Mejía también desarrolló acercamientos con representantes de sectores productivos y motoconchistas durante su recorrido por la provincia.

En San José de Ocoa, la dirigente política encabezó encuentros destinados a fortalecer su proyecto presidencial y recibió el respaldo de autoridades municipales, legisladores, empresarios y dirigentes del PRM.

Entre los dirigentes que forman parte de su estructura en la provincia figuran los alcaldes de San José de Ocoa y Sabana Larga, Fernando Castillo y Pedro Castillo, respectivamente; el diputado Ángel Sánchez y los directores municipales Cruz Santana, de El Naranjal, y Américo Gerónimo, de El Pinar.

También se integraron empresarios y dirigentes provinciales del PRM, así como los exmilitantes de la Fuerza del Pueblo Freimin, Fiordaliza Casado y Santica Orti

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/13/carolina-mejia-bani-2-199f1ed6.jpg Mejía sostuvo un encuentro con comerciantes y dirigentes políticos. (CEDIDA POR EL EQUIPO DE CARLINA MEJÍA)

Continuidad como eje de su discurso

El recorrido por ambas provincias permitió a Mejía combinar actividades políticas con encuentros con sectores económicos, comunitarios y religiosos, mientras avanza en la construcción de su proyecto presidencial con miras a 2028.

Su planteamiento de continuar las obras iniciadas durante la gestión de Abinader coloca la continuidad de las políticas y proyectos del actual Gobierno como uno de los ejes de su discurso.

En Peravia, particularmente, su compromiso estuvo centrado en garantizar la terminación de proyectos de infraestructura considerados relevantes para el desarrollo de la provincia, entre ellos la presa de La Jina y la ampliación de la Circunvalación de Baní.

El recorrido por San José de Ocoa y Peravia forma parte de las actividades que desarrolla Mejía para fortalecer su presencia territorial y mantener contacto directo con autoridades, dirigentes del PRM, sectores productivos y representantes de distintas comunidades.