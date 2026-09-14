Abinader sube al quinto puesto entre los presidentes mejor valorados de América Latina

El presidente dominicano Luis Abinader fue el que más avanzó respecto a la medición de agosto. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El presidente Luis Abinader se colocó en septiembre como el quinto mandatario latinoamericano mejor valorado por sus ciudadanos, con un 50.8 % de imagen positiva, según el más reciente sondeo de CB Global Data.

Abinader fue, además, el gobernante que más avanzó respecto a la medición de agosto. Su valoración aumentó 2.7 puntos porcentuales, desde el 48.1 %, mientras su imagen negativa se situó en el 43.8 %.

La clasificación regional es encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con un 69 % de aprobación y un 28.3 % de rechazo. La mandataria mexicana mejoró 2.5 puntos frente al 66.5 % registrado en agosto.

En segundo lugar aparece el presidente salvadoreño Nayib Bukele, con una favorabilidad del 66.2 % y una valoración negativa del 29.9 %. Aunque conserva uno de los mayores niveles de respaldo de la región, perdió 2.5 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ocupa el tercer puesto, con un 53.6 % de aprobación y un 41.6 % de percepción negativa. Le sigue la presidenta peruana Keiko Fujimori, quien obtiene un 52.4 % de imagen favorable y un 45.1 % de rechazo.

Los que están después de Abinader

Después de Abinader se sitúan la presidenta costarricense Laura Fernández, con un 49.7 % de aprobación; el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con un 48.5 %; el ecuatoriano Daniel Noboa, con un 47.4 %; el paraguayo Santiago Peña, con un 45.5 %, y el hondureño Nasry Asfura, con un 43.2 %.

Lula perdió 3.4 puntos porcentuales en comparación con agosto, mientras que el presidente chileno José Antonio Kast, situado en el undécimo puesto con un 42.9 %, retrocedió 4.8 puntos.

La mayor caída correspondió al mandatario boliviano Rodrigo Paz, quien descendió 8.9 puntos, desde un 50.5 % en agosto hasta un 41.6 % en septiembre. Bolivia permanece bajo un estado de excepción decretado para levantar bloqueos de carreteras y contener acciones que el Gobierno considera desestabilizadoras.

En los puestos siguientes aparecen Yamandú Orsi, de Uruguay, con un 37.7 % de aprobación; Javier Milei, de Argentina, con un 35.5 %; Daniel Ortega, copresidente de Nicaragua, con un 33.9 %, y José Raúl Mulino, de Panamá, con un 32.1 %.

Delcy Rodríguez está en último lugar

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ocupa el penúltimo lugar, con un 28.8 % de valoración favorable. El último puesto corresponde al presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, con un 28.2 % de imagen positiva y un 67.3 % de rechazo.

La encuesta fue realizada entre el 7 y el 11 de septiembre de 2026 entre ciudadanos mayores de edad de 18 países latinoamericanos. Las muestras oscilaron entre 3,225 y 4,271 personas por país, con un margen de error promedio de entre ±1.5 % y ±1.7 % y un nivel de confianza del 95 %.