La Casa Presidencial de Santiago se convirtió en el centro de trabajo del presidente Luis Abinader, quien viene desarrollando desde este inmueble parte de su agenda durante su permanencia en la Ciudad Corazón.

Desde el exterior, la vivienda luce de amplias dimensiones.

El inmueble está protegido por una pared de más de seis pies de altura y cuenta con un portón de hierro para el acceso.

Ubicación y características

La edificación es de colores claros y está rodeada de vegetación, por lo que desde la calle parte de su estructura queda cubierta por los árboles.

La Casa Presidencial se encuentra en La Trinitaria, un sector residencial cercano al área del Monumento a los Héroes de la Restauración y de la Alcaldía de Santiago.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/whatsapp-image-2026-09-15-at-181806-992cd98c.jpeg Vehículo en la Casa Presidencial de Santiago donde Abinader encabeza una agenda de trabajo. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Uso y propiedad

La zona se caracteriza por sus edificios residenciales modernos, viviendas de alto costo, árboles y áreas verdes.

La residencia, utilizada como espacio de alojamiento, reuniones y despacho del mandatario, perteneció al fenecido sacerdote monseñor Agripino Núñez Collado.