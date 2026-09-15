Andrés Vander Horst (hijo) pone en circulación #JovenPolítico en Foro Punta Cana

El economista y consultor Andrés Vander Horst Álvarez puso este martes en circulación su libro #JovenPolítico durante el cierre del Primer Foro Punta Cana. La obra procura promover una reflexión sobre el ejercicio de la política y el papel de las nuevas generaciones en la vida pública.

En su discurso, el exfuncionario destacó la capacidad de las nuevas generaciones para prepararse y, al mismo tiempo, aprender de quienes han acumulado experiencia en la vida pública.

"Esta generación que me sucede, que nos sucede a nosotros, que sucedimos a mis padres, va a ser mejor. Porque no solamente se está preparando, sino también porque tiene la humildad de aprender", manifestó.

Vander Horst explicó que #JovenPolítico es el resultado de un proceso que comenzó hace más de 15 años, inicialmente a través de su cuenta de Twitter, hoy X.

Señaló que aquel espacio le permitió compartir experiencias vinculadas con la política y que, con el paso de los años, esas reflexiones dieron origen al proyecto editorial presentado en Punta Cana.

La diferencia entre la "p" de política

Uno de los planteamientos centrales de Vander Horst fue la necesidad de diferenciar entre una práctica política concentrada en intereses inmediatos y la orientada a generar transformaciones de largo plazo.

"Esta política con p pequeña, es la que debemos desviar, es la que debemos rechazar y es la política a la cual yo no me resigno: la política del populismo, la política del clientelismo, la política de la corrupción, la política del engaño", manifestó.

En contraposición, planteó la necesidad de priorizar una visión de la actividad pública que trascienda los resultados de las encuestas y los procesos electorales para concentrarse en las consecuencias que las decisiones políticas pueden tener sobre las próximas generaciones.

Vander Horst expresó su deseo de que el Foro Punta Cana pueda consolidarse como un escenario para reunir a nuevas generaciones de dirigentes nacionales e internacionales y generar discusiones sobre políticas públicas.

Jóvenes dirigentes comparten experiencias

La presentación de #JovenPolítico dio paso a una conversación sobre la participación de las nuevas generaciones en los asuntos públicos y las experiencias que han marcado el desarrollo político de sus participantes.

En este segmento participaron la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández; y el director del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik, bajo la moderación de José Luis Tavárez.

La presentación editorial estuvo a cargo de Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura, mientras que la semblanza recayó sobre la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

En el panel, los jóvenes políticos abordaron los desafíos que enfrenta la política actual, el reto del relevo generacional y las prioridades del liderazgo nacional para el futuro.

Sobre el foro

El primer Foro Punta Cana fue un espacio de diálogo plural creado para reunir a líderes de los sectores público, político y empresarial con el propósito de reflexionar, intercambiar perspectivas y aportar propuestas sobre temas que incidirán en el futuro del país.

Bajo el lema "El país que viene", el encuentro se celebra este martes 15 de septiembre de 2026 en The Westin Puntacana Resort & Club, en Punta Cana.

La iniciativa es organizada por GALA Media Group, con el auspicio de Grupo Puntacana, Grupo Dupla, CEPM y United Petroleum, y busca establecerse como una plataforma permanente de discusión sobre asuntos estratégicos para República Dominicana.

Los organizadores escogieron Punta Cana por considerarla un referente del turismo, la inversión y el desarrollo nacional. Esta primera edición buscó generar un espacio en el que representantes de diferentes ámbitos puedan analizar desafíos y oportunidades, así como plantear propuestas para el desarrollo del país.