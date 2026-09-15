Mientras el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) culmina la convocatoria para llenar seis vacantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en un proceso que amenaza con acrecentar la brecha de género en la alta corte, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, abogó por una mayor participación femenina en ese tribunal.

Reyes consideró que el actual proceso de renovación representa un momento oportuno para tomar en cuenta a mujeres con trayectoria, preparación y méritos suficientes para ocupar posiciones en uno de los principales órganos del sistema de justicia dominicano.

"Creo también que este es un momento de reflexionar, un momento oportuno donde se puede pensar en cómo lograr más espacios para esas mujeres calificadas, esas mujeres que tienen trayectoria, que tienen currículum, mérito, y que requieren también de esa oportunidad para ser representantes en estos espacios tan relevantes para la sociedad", expresó.

La funcionaria hizo el planteamiento al referirse a la diferencia entre la presencia de mujeres en los distintos niveles de la judicatura y su representación en las altas cortes.

A pesar de que las mujeres representan una amplia mayoría en el Poder Judicial, su presencia en las altas cortes es reducida. De las cinco mujeres que integraban la Suprema Corte de Justicia desde diciembre de 2025, solo dos tienen asegurada su permanencia.

Esto implica que, para recuperar las cinco magistradas que tenía la Suprema antes del actual proceso, el CNM tendría que seleccionar al menos tres mujeres entre las seis vacantes pendientes. Actualmente, nueve de los jueces con permanencia asegurada son hombres.

Llamado a la equidad de género

Respetando las atribuciones de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, Reyes hizo un llamado a la sociedad y a los consejeros a tomar en consideración una mayor representación femenina durante el proceso de escogencia.

La ministra ofreció estas declaraciones en el marco del Primer Foro Punta Cana, celebrado este martes 15 de septiembre en The Westin Puntacana Resort & Club.