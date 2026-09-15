Landrón lamenta que Abinader no pueda optar por un tercer mandato

Julio César Landrón, director del Servicio Nacional de Salud (SNS) ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, lamentó este martes que el presidente Luis Abinader no pueda optar por un tercer período de gobierno.

Landrón consideró que una eventual continuidad de Abinader permitiría impulsar nuevos proyectos para fortalecer el sistema sanitario en la Ciudad Corazón.

"Lo que lamentamos es que no vaya a tener otro período más", expresó Landrón al referirse a los planes del mandatario para el sector salud.

El funcionario ofreció estas declaraciones al salir de la Casa Presidencial de Santiago, donde participó en una reunión del sector salud junto al presidente Luis Abinader. El mandatario está despachando desde Santiago desde hace unos días.

Inversiones en salud

El director del SNS destacó las inversiones realizadas por el Gobierno en la red pública de salud de Santiago, que, según señaló, superan los 3,000 millones de pesos.

Agregó que entre este año y el próximo se contempla invertir otros 1,000 millones de pesos para continuar con el remozamiento y fortalecimiento de centros sanitarios.

El funcionario explicó que varios hospitales de segundo nivel han sido intervenidos, entre ellos los de Monte Adentro y Tamboril, mientras que otros permanecen en proceso de evaluación para ser remozados.

Sobre el hospital José María Cabral y Báez, informó que los trabajos de remozamiento continúan. Adelantó que el centro contará con una unidad adicional de quemados, cuya puesta en funcionamiento está prevista para los próximos meses.

También mencionó los hospitales Presidente Estrella Ureña y Arturo Grullón, sobre los cuales dijo que se trabaja para elevar su capacidad y ofrecer servicios acordes con las necesidades de Santiago y de toda la región Norte.

Proyectos hospitalarios

Landrón también se refirió al proyecto de una nueva maternidad para Santiago anunciado por el presidente Abinader.

Explicó que actualmente se evalúan distintas alternativas, entre ellas el remozamiento y ampliación de la maternidad del hospital Estrella Ureña.

No obstante, indicó que la visión del presidente Abinader es más amplia y contempla la posibilidad de desarrollar una "ciudad sanitaria" en Santiago, que integre distintos servicios especializados.