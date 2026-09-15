Más de 65 personas han sido propuestas o se han postulado para las vacantes de la SCJ

Omar Fernández, Napoleón Estévez, Ricardo de los Santos, Luis Abinader, Luis Henry Molina, Alfredo Pacheco, Nancy Salcedo y Tobías Crespo, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Al menos 67 personas personas se postularon o fueron propuestas por terceros ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para ocupar las seis vacantes de la Suprema Corte de Justicia.

Este corte es hasta este martes 15 de septiembre, cuando venció el plazo para que las personas interesadas en postularse completaran el cuestionario general de aplicación.

A continuación, las propuestas de candidaturas y postulaciones recibidas por el CNM , según la información publicada en la cuenta oficial del órgano en X:

1. Santa Catalina Moreno Pérez

2. Arelis Socorro Ricourt Gómez

3. Manuel Antonio Ramírez Susaña

4. Franklin Emilio Concepción Acosta

5. Wilson Francisco Moreta Tremols

6. Yeni Berenice Reynoso Gómez

7. Rafael Armando Vallejo Santelises

8. Francisca Gabriela García Gómez de Fadul

9. Danilo Antonio Tineo Santana

10. Sarah Altagracia Veras Almánzar

11. Matías Modesto del Rosario Romero

12. Etanislao Radhamés Rodríguez Ferreira

13. Yobany Antonio Mercado Rodríguez

14. Miguel Antonio Encarnación de la Rosa

15. Yokaurys Morales Castillo

16. Teófilo Marcelino Andújar Sánchez

17. Ramón Hernández Domínguez

18. Yoaldo Hernández Perera

19. Daira Cira Medina Tejeda

20. Wendy Sonaya Martínez Mejía

21. Radhar Antonio Coronado Romero

22. Alexis Andrés Gómez Geraldino

23. Joselín Moreta Carrasco

24. Daniel Julio Nolasco Olivo

25. Mildred Inmaculada Hernández Grullón

26. Eduardo José Sánchez Ortiz

27. Bernabel Moricete Fabián

28. Juan Bautista Castillo Peña

29. Aldemaro José Muñiz Mena

30. Félix Humberto Portes Núñez

31. Fernando Langa Ferreira

32. Rosanna Isabel Vásquez Febrillet

33. Enelia Santos de los Santos

34. Antonia Josefina Grullón Blandino

35. Robert C. Placencia Álvarez

36. Miguelina de Jesús Beard Gómez

37. Segundo Eligio Monción

38. Luz del Carmen Matos Díaz

39. Cristian de Jesús Paulino Baldera

40. Fernando Fernández Cruz

41. Catalina Ferrera Cuevas

42. José María Vásquez Montero

43. Ramona Gutiérrez Batista

44. Daisy Indhira Montas Pimentel

45. Sumaya Francisca Rodriguez de Rodriguez

46. Roman Arturo Berroa Hiciano

47. Diomede Ydelfo Villalona Guerrero

48. Judhit Arlene de los Angeles Contreras

49. Luis Domingo Sencion Araujo

50. Doris Josefina Pujols Ortiz

51. Rosalba de Jesus Ramos Castillo

52. Juan Fantino Suriel Hidalgo

53. Rafael Arnstrong Baez Garcia

54. Ramon Osiris Morla Cornielle

55. Ana Magnolia Mendez Cabrera

56. Maritza Elupina Capellan de Santana

57. Mery Laine Collado Tactuk de Cid

58. William Radhames Encarnacion Mejia

59. Martin Atilano Alcantara Moreno

60. Pedro Antonio Mateo Imbert

61. Pedro Antonio Sanchez Rivera

62. Carmen Zulema Tejeda Soto

63. Victor Leonardo Rodriguez

64. Sonia Milagros Perdomo Rodriguez

65. Julio Cesar Emilio Canó Alfau

66. Edison Joel Peña

67. Mildred Infante

Desde el pasado 31 de agosto el CNM estaba recibiendo las propuestas de postulaciones en cumplimiento de la Ley 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, modificada por la Ley 1-25.

La #SecretaríaCNM informa que estas son las propuestas de candidaturas y postulaciones recibidas el 10 de septiembre de 2026. (1/39) — Consejo Nacional de la Magistratura (@CNMagistratura) September 11, 2026