Más de 65 personas han sido propuestas o se han postulado para las vacantes de la SCJ
Este martes venció el plazo para las postulaciones
La recepción se realizó en cumplimiento de la Ley 138-11
Al menos 67 personas personas se postularon o fueron propuestas por terceros ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para ocupar las seis vacantes de la Suprema Corte de Justicia.
Este corte es hasta este martes 15 de septiembre, cuando venció el plazo para que las personas interesadas en postularse completaran el cuestionario general de aplicación.
A continuación, las propuestas de candidaturas y postulaciones recibidas por el CNM , según la información publicada en la cuenta oficial del órgano en X:
1. Santa Catalina Moreno Pérez
2. Arelis Socorro Ricourt Gómez
3. Manuel Antonio Ramírez Susaña
4. Franklin Emilio Concepción Acosta
5. Wilson Francisco Moreta Tremols
6. Yeni Berenice Reynoso Gómez
7. Rafael Armando Vallejo Santelises
8. Francisca Gabriela García Gómez de Fadul
9. Danilo Antonio Tineo Santana
10. Sarah Altagracia Veras Almánzar
11. Matías Modesto del Rosario Romero
12. Etanislao Radhamés Rodríguez Ferreira
13. Yobany Antonio Mercado Rodríguez
14. Miguel Antonio Encarnación de la Rosa
15. Yokaurys Morales Castillo
16. Teófilo Marcelino Andújar Sánchez
17. Ramón Hernández Domínguez
18. Yoaldo Hernández Perera
19. Daira Cira Medina Tejeda
20. Wendy Sonaya Martínez Mejía
21. Radhar Antonio Coronado Romero
22. Alexis Andrés Gómez Geraldino
23. Joselín Moreta Carrasco
24. Daniel Julio Nolasco Olivo
25. Mildred Inmaculada Hernández Grullón
26. Eduardo José Sánchez Ortiz
27. Bernabel Moricete Fabián
28. Juan Bautista Castillo Peña
29. Aldemaro José Muñiz Mena
30. Félix Humberto Portes Núñez
31. Fernando Langa Ferreira
32. Rosanna Isabel Vásquez Febrillet
33. Enelia Santos de los Santos
34. Antonia Josefina Grullón Blandino
35. Robert C. Placencia Álvarez
36. Miguelina de Jesús Beard Gómez
37. Segundo Eligio Monción
38. Luz del Carmen Matos Díaz
39. Cristian de Jesús Paulino Baldera
40. Fernando Fernández Cruz
41. Catalina Ferrera Cuevas
42. José María Vásquez Montero
43. Ramona Gutiérrez Batista
44. Daisy Indhira Montas Pimentel
45. Sumaya Francisca Rodriguez de Rodriguez
46. Roman Arturo Berroa Hiciano
47. Diomede Ydelfo Villalona Guerrero
48. Judhit Arlene de los Angeles Contreras
49. Luis Domingo Sencion Araujo
50. Doris Josefina Pujols Ortiz
51. Rosalba de Jesus Ramos Castillo
52. Juan Fantino Suriel Hidalgo
53. Rafael Arnstrong Baez Garcia
54. Ramon Osiris Morla Cornielle
55. Ana Magnolia Mendez Cabrera
56. Maritza Elupina Capellan de Santana
57. Mery Laine Collado Tactuk de Cid
58. William Radhames Encarnacion Mejia
59. Martin Atilano Alcantara Moreno
60. Pedro Antonio Mateo Imbert
61. Pedro Antonio Sanchez Rivera
62. Carmen Zulema Tejeda Soto
63. Victor Leonardo Rodriguez
64. Sonia Milagros Perdomo Rodriguez
65. Julio Cesar Emilio Canó Alfau
66. Edison Joel Peña
67. Mildred Infante
Desde el pasado 31 de agosto el CNM estaba recibiendo las propuestas de postulaciones en cumplimiento de la Ley 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, modificada por la Ley 1-25.