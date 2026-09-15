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Más de 65 personas han sido propuestas o se han postulado para las vacantes de la SCJ

Este martes venció el plazo para las postulaciones

La recepción se realizó en cumplimiento de la Ley 138-11

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    Más de 65 personas han sido propuestas o se han postulado para las vacantes de la SCJ
    Omar Fernández, Napoleón Estévez, Ricardo de los Santos, Luis Abinader, Luis Henry Molina, Alfredo Pacheco, Nancy Salcedo y Tobías Crespo, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO)

    Al menos 67 personas personas se postularon o fueron propuestas por terceros ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para ocupar las seis vacantes de la Suprema Corte de Justicia.

    Este corte es hasta este martes 15 de septiembre, cuando venció el plazo para que las personas interesadas en postularse completaran el cuestionario general de aplicación.

    RELACIONADAS

    A continuación, las propuestas de candidaturas y postulaciones recibidas por el CNM , según la información publicada en la cuenta oficial del órgano en X:

    1.       Santa Catalina Moreno Pérez

    2.       Arelis Socorro Ricourt Gómez

    3.       Manuel Antonio Ramírez Susaña

    4.       Franklin Emilio Concepción Acosta

    5.       Wilson Francisco Moreta Tremols

    6.       Yeni Berenice Reynoso Gómez

    7.       Rafael Armando Vallejo Santelises

    8.       Francisca Gabriela García Gómez de Fadul

    9.       Danilo Antonio Tineo Santana

    10.   Sarah Altagracia Veras Almánzar

    11.   Matías Modesto del Rosario Romero

    12.   Etanislao Radhamés Rodríguez Ferreira

    13.   Yobany Antonio Mercado Rodríguez

    14.   Miguel Antonio Encarnación de la Rosa

    15.   Yokaurys Morales Castillo

    16.   Teófilo Marcelino Andújar Sánchez

    17.   Ramón Hernández Domínguez

    18.   Yoaldo Hernández Perera

    19.   Daira Cira Medina Tejeda

    20.   Wendy Sonaya Martínez Mejía

    21.   Radhar Antonio Coronado Romero

    22.   Alexis Andrés Gómez Geraldino

    23.   Joselín Moreta Carrasco

    24.   Daniel Julio Nolasco Olivo

    25.   Mildred Inmaculada Hernández Grullón

    26.   Eduardo José Sánchez Ortiz

    27.   Bernabel Moricete Fabián

    28.   Juan Bautista Castillo Peña

    29.   Aldemaro José Muñiz Mena

    30.   Félix Humberto Portes Núñez

    31.   Fernando Langa Ferreira

    32.   Rosanna Isabel Vásquez Febrillet

    33.   Enelia Santos de los Santos

    34.   Antonia Josefina Grullón Blandino

    35.   Robert C. Placencia Álvarez

    36.   Miguelina de Jesús Beard Gómez

    37.   Segundo Eligio Monción

    38.   Luz del Carmen Matos Díaz

    39.   Cristian de Jesús Paulino Baldera

    40.   Fernando Fernández Cruz

    41.   Catalina Ferrera Cuevas

    42.   José María Vásquez Montero

    43.   Ramona Gutiérrez Batista

    44.   Daisy Indhira Montas Pimentel

    45.   Sumaya Francisca Rodriguez de Rodriguez

    46.   Roman Arturo Berroa Hiciano

    47.   Diomede Ydelfo Villalona Guerrero

    48.   Judhit Arlene de los Angeles Contreras

    49.   Luis Domingo Sencion Araujo

    50.   Doris Josefina Pujols Ortiz

    51.   Rosalba de Jesus Ramos Castillo

    52.   Juan Fantino Suriel Hidalgo

    53.   Rafael Arnstrong Baez Garcia

    54.   Ramon Osiris Morla Cornielle

    55.   Ana Magnolia Mendez Cabrera

    56.   Maritza Elupina Capellan de Santana

    57.   Mery Laine Collado Tactuk de Cid

    58.   William Radhames Encarnacion Mejia

    59.   Martin Atilano Alcantara Moreno

    60.   Pedro Antonio Mateo Imbert

    61.   Pedro Antonio Sanchez Rivera

    62.   Carmen Zulema Tejeda Soto

    63.   Victor Leonardo Rodriguez

    64.   Sonia Milagros Perdomo Rodriguez

    65.   Julio Cesar Emilio Canó Alfau

    66.   Edison Joel Peña

    67.   Mildred Infante 

    Desde el pasado 31 de agosto el CNM estaba recibiendo las propuestas de postulaciones en cumplimiento de la Ley 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, modificada por la Ley 1-25.

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