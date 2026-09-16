Embajadora de EE. UU. visita a Francisco Javier García, quien destaca su vocación democrática

Francisco Javier García y la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos. ( CEDIDA POR FRANCISCO JAVIER )

La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, realizó este miércoles una visita al aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, con quien sostuvo una conversación de aproximadamente dos horas y media.

De acuerdo a una nota de prensa, el encuentro tuvo lugar en la oficina política de García, miembro del Comité Político del PLD y exministro de Turismo. El lugar está en el Distrito Nacional.

Tras la reunión, el dirigente peledeísta valoró la visita como un paso para continuar fortaleciendo el diálogo democrático y las relaciones entre República Dominicana y Estados Unidos.

"Agradecemos profundamente la agradable conversación sostenida con la honorable embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, señora Leah Campos, una funcionaria de amplio referente cultural, con una gran visión de Estado y un firme compromiso con el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones", expresó García a través de sus redes sociales.

El aspirante presidencial también destacó lo que calificó como la pluralidad, integración cultural y vocación democrática de Campos durante su gestión, así como su promoción de espacios de conversación, acercamiento y entendimiento.

Encuentro significativo

La visita se produjo en el marco de la agenda de la diplomática estadounidense en República Dominicana y del acercamiento con distintos sectores de la sociedad dominicana.

Agradecemos profundamente la agradable conversación sostenida con la honorable embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, señora Leah Campos, una funcionaria de amplio referente cultural, con una gran visión de Estado y un firme compromiso con el fortalecimiento de las... pic.twitter.com/5B6jfoEVXK — Francisco Javier G. (@FJavierGarciaF) September 16, 2026