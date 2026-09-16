Equipo de Guido Gómez Mazara desmiente apoyo a otro candidato presidencial del PRM

Guido Gómez Mazata. ( FOTO CEDIDA POR EL EQUIPO POLÍTICO DE GÓMEZ MAZARA )

La Dirección Ejecutiva del equipo político de Guido Gómez Mazara desmintió este miércoles que haya decidido apoyar a otro aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para las elecciones de 2028.

En una declaración firmada por su coordinador nacional, Freddy González, el equipo reiteró que mantiene su posición de apego a los acuerdos de Jarabacoa, mediante los cuales el PRM definió en septiembre de 2025 la ruta para su renovación interna y la escogencia de las candidaturas de 2028.

Según la declaración, la organización tiene previsto escoger sus candidaturas mediante primarias con padrón cerrado en 2027.

El equipo también manifestó su respaldo a la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader.

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La dirección ejecutiva planteó que el proceso interno del PRM debe realizarse mediante el voto personal, libre, directo y secreto de las bases, tanto en República Dominicana como en el exterior.

Asimismo, sostuvo que este mecanismo está contemplado en las leyes dominicanas y en los estatutos del partido.

El equipo de Gómez Mazara reiteró que no ha acordado respaldar a otro aspirante presidencial y señaló que cualquier versión en ese sentido no representa su posición oficial.