Consejo de la Magistratura preselecciona a 88 y excluye a dos de los aspirantes a la Suprema Corte

Reunión del Consejo Nacional de la Magistratura encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) preseleccionó este jueves a 88 y excluyó a dos de los 90 postulantes a formar parte de la Suprema Corte de Justicia, incluida la persona que sustituirá a Luis Henry Molina en la presidencia del alto tribunal.

La reunión de este jueves del CNM estuvo encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y tuvo como finalidad ponderar cada uno de los expedientes presentados, conforme a los criterios y requisitos establecidos por la convocatoria.

De acuerdo a una nota de prensa, luego de esa revisión se decidió dejar fuera del proceso a dos candidatos, para continuar evaluando a 88 preseleccionados.

El CNM ndicó que los detalles de esta preselección se darán a conocer a partir de este viernes, oportunamente en el acta correspondiente, donde estará el listado de los postulantes preseleccionados.

A partir de este mismo día, la ciudadanía contará con un plazo adicional de tres días para presentar objeciones y reparos contra cualquiera de las 88 candidaturas preseleccionadas, conforme a las disposiciones aplicables.

El Consejo garantizó su compromiso con que el proceso se realice de forma ordenada, transparente y en el cumplimiento de las disposiciones normativas en la Constitución dominicana y en la Ley Orgánica del CNM.

Resultados de recepción de candidatos

En los resultados de la etapa de recepción de propuestas de candidaturas y postulaciones, el CNM informó que recibió un total de 367 propuestas correspondientes a 65 candidatos, de los cuales 58 formalizaron sus postulaciones.

Precisó que en total se inscribieron 90 postulaciones, 38 mujeres y 52 hombres, incluyendo a las personas propuestas y quienes se postularon sin el conocimiento de que fueron propuestos por terceros.

Quiénes se van y quiénes se quedan

Cuatro de los 11 jueces cuyo período terminó decidieron no someterse a evaluación del Consejo: Luis Henry Molina, Nancy Salcedo Fernández, María Garabito Ramírez y Manuel Ramón Herrera Carbuccia. Permanecerán en sus puestos hasta que sean juramentados sus sustitutos, como establece el Reglamento 2-25 del CNM.

Los otros siete sí fueron evaluados. El CNM confirmó por otros siete años a Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.

Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Acosta Peralta no fueron confirmados. Con esas dos posiciones y las cuatro correspondientes a quienes declinaron la evaluación quedaron seis vacantes en la alta corte.

Cuando concluya el proceso, 11 de los 17 puestos de la Suprema habrán cambiado durante los gobiernos de Luis Abinader: cinco magistrados ingresaron en diciembre y otros seis serán seleccionados en las próximas semanas.