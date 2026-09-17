Roberto Álvarez es elegido miembro del Consejo Asesor del Centro Stimson

El exministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El exministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, fue elegido miembro del Consejo Asesor del Programa para América Latina del Centro Stimson, una institución estadounidense dedicada a la investigación y el análisis de políticas públicas.

Desde esa posición, Álvarez aportará su experiencia en diplomacia, derechos humanos y fortalecimiento institucional a los trabajos dirigidos a generar propuestas para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y abordar los principales desafíos políticos, económicos e institucionales de la región.

El exfuncionario dominicano fue seleccionado junto al empresario peruano Roque Benavides y el exministro ecuatoriano Iván Ontaneda, quienes cuentan con experiencia en áreas como diplomacia, gobernanza democrática, comercio internacional y desarrollo económico.

Álvarez agradeció al Centro Stimson por la designación y manifestó sentirse honrado de incorporarse a una institución que, durante más de tres décadas, ha desarrollado investigaciones sobre seguridad internacional y políticas públicas.

"Recibo esta designación como una alta distinción y, al mismo tiempo, como una oportunidad para continuar contribuyendo al análisis de los desafíos que enfrentan América Latina y el Caribe", expresó.

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El exministro agregó que aspira a aportar la experiencia acumulada durante más de cinco décadas de trabajo en diplomacia, derechos humanos y fortalecimiento de las instituciones democráticas.

"En un período de profundas transformaciones internacionales, resulta especialmente importante promover un diálogo franco, plural y constructivo que permita fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y nuestra región sobre la base del respeto mutuo, la cooperación y la búsqueda de intereses compartidos", sostuvo a través de un documento de prensa.

El director e investigador principal del Programa para América Latina del Centro Stimson, Benjamin N. Gedan, destacó que la incorporación de los tres nuevos miembros responde al interés de reunir a líderes con experiencia en el servicio público y el sector privado.

Trayectoria profesional

Mientras que Rachel Stohl, presidenta y directora ejecutiva interina del Centro Stimson, resaltó sus experiencias en el gobierno, los negocios y la diplomacia, al considerar que sus perspectivas contribuirán al trabajo del programa en un contexto de cambios políticos y económicos en América Latina.

Trayectoria de Roberto Álvarez

Roberto Álvarez se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana durante seis años, hasta agosto de 2026. Posteriormente fue designado embajador emérito de República Dominicana, convirtiéndose en el primero en ostentar esa distinción.

Cuenta con más de cinco décadas de experiencia en diplomacia, derechos humanos y fortalecimiento institucional.

También fue representante permanente de República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Su trayectoria incluye trabajos relacionados con gobernanza democrática, seguridad regional y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

Programa para América Latina del Centro Stimson

El Programa para América Latina del Centro Stimson concentra sus trabajos en desafíos de la región y promueve iniciativas relacionadas con gobernanza democrática, seguridad regional, desarrollo sostenible y las relaciones entre Estados Unidos y los países del hemisferio.