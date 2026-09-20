Gonzalo Castillo dice que ni metiéndolo "preso" impedirán que sea presidente en el 2028

Gonzalo Castillo, precandidato del PLD en el acto político que hizo la advertencia. ( CAPTURA DE PANTALLA DEL VIDEO CON LAS DECLARACIONES )

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, aseguró este domingo que ninguna acción en su contra impedirá que continúe con sus aspiraciones de llegar a la Presidencia de la República en las elecciones de 2028.

"Me pueden meter preso. Nadie va a evitar que yo continúe y sea el presidente en el 2028. Nadie lo va a evitar", afirmó Castillo durante un discurso ante seguidores del partido.

El también exministro de Obras Públicas hizo la declaración al referirse al proceso judicial en el que fue acusado de corrupción y en el que un tribunal dictó un "no ha lugar" a su favor, decisión que posteriormente fue apelada por los abogados del Estado y el Ministerio Público.

"Primero apelaron los abogados del Estado, que ustedes saben quién da esas órdenes, y segundo, después apeló el Ministerio Público", acotó durante una actividad política que realizó en el Hotel Dominican Fiesta.

Castillo sostuvo que la decisión judicial estableció su inocencia y cuestionó que el proceso continúe luego del fallo que lo favoreció.

El "no ha lugar" El 29 de mayo de 2026, la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo. La magistrada concluyó que el Ministerio Público no había presentado elementos de prueba suficientes para justificar que Castillo fuera enviado a juicio de fondo. La decisión fue recurrida posteriormente tanto por el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, que representa los intereses del Estado, como por el Ministerio Público. Ambos recursos buscan que la decisión sea revocada y que el exministro sea enviado a juicio de fondo.

El dirigente peledeísta también hizo referencia a declaraciones del secretario general del PLD, Gustavo Sánchez, quien había señalado que las acciones judiciales podrían mantener a Castillo vinculado al proceso y dificultar su participación política.

Castillo, quien fue candidato presidencial del PLD en las elecciones de 2020, cuando perdió frente a Luis Abinader, reiteró ante sus seguidores que continuará trabajando por el retorno de la organización opositora al Gobierno.

"Junto a ustedes, buscar la victoria del PLD y retornar al Gobierno", expresó.

Gonzalo Castillo fue ministro de Obras Públicas durante los gobiernos de Danilo Medina, actual presidente del PLD.

Las dos apelaciones

El 29 de junio, el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), que representa los intereses del Estado en estos procesos, presentó un recurso de apelación parcial contra el no ha lugar otorgado a Castillo.

El ERPP pidió a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que revoque la decisión y ordene que Castillo sea enviado a juicio de fondo.

Por separado, el Ministerio Público también decidió recurrir el no ha lugar. La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, había anunciado que utilizarían los recursos procesales disponibles y cuestionó la decisión de la jueza.

Para el Ministerio Público, la decisión contiene deficiencias en la valoración de los elementos presentados durante la audiencia preliminar. Su recurso busca igualmente que se revoque el descargo y que Castillo enfrente un juicio de fondo.