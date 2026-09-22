La Fuerza del Pueblo propone plan para enfrentar la sequía y garantizar el agua en el país

La posición fue presentada durante una rueda de prensa por Hamlet Otáñez, titular de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento, y Arturo Socías, de la Secretaría de Gestión de Cuencas Hidrográficas. ( CEDIDA POR FUERZA DEL PUEBLO )

El partido Fuerza del Pueblo (FP) propuso este martes al Gobierno implementar un plan integral para enfrentar el período de sequía que afecta al país y garantizar el abastecimiento de agua para la población, la agricultura y la ganadería.

La posición fue presentada durante una rueda de prensa por Hamlet Otáñez, titular de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento, y Arturo Socías, de la Secretaría de Gestión de Cuencas Hidrográficas, quienes plantearon medidas para proteger las fuentes de agua y mejorar la gestión del recurso.

Otáñez sostuvo que el riesgo de sequía era conocido por las autoridades desde 2025 y cuestionó que el Presupuesto General del Estado de 2026 no contemplara, según afirmó, una partida preventiva específica para enfrentar sus efectos, indica una nota de prensa.

También señaló que la asignación presupuestaria destinada al riego para este año fue 17.7 % menor que la presupuestada en 2025.

“El Gobierno conocía el riesgo”, afirmó Otáñez.

Ante este escenario, la FP pidió presentar un Plan Nacional frente a la Sequía, con medidas concretas, responsables, metas, cronograma y recursos definidos. También propuso crear una reserva financiera para atender emergencias relacionadas con pozos, bombas, tuberías, averías, tanques y abastecimiento.

Protección de las cuencas

Socías advirtió que el impacto de la sequía se agrava por el deterioro de las cuencas hidrográficas, la pérdida de cobertura vegetal, los incendios, la erosión, la extracción de materiales de los ríos y los vertidos contaminantes.

Entre sus propuestas figuran activar un plan de sequía por cuencas, restaurar las zonas productoras de agua, combatir la extracción ilegal de materiales y coordinar con las juntas de regantes el uso del recurso y los calendarios de siembra.

La organización también planteó reducir las pérdidas de agua por fugas y averías, rehabilitar pozos y fuentes alternativas, aumentar el almacenamiento y preparar mecanismos de distribución de emergencia.

La FP sostuvo que la situación hídrica debe enfrentarse con planificación, inversión preventiva y protección de las fuentes de agua, además de una gestión eficiente del recurso.

“El agua debe administrarse antes de que falte, no después de que la crisis ya esté en las casas de la gente”, expresó Otáñez.