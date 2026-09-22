El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) y exmandatario de la República, Leonel Fernández, afirmó este martes que los recientes hechos de violencia registrados en el país "han desbordado al Gobierno" y manifestó preocupación por la forma en que se han producido algunos de estos casos.

Citó entre los casos que motivan su preocupación el ataque ocurrido en la residencia del merenguero Julián Oro Duro, en Santo Domingo Este, donde murió su esposa Zeneida Socorro Castillo, mientras el artista resultó herido. Las autoridades mantienen abierta una investigación sobre el hecho.

"Muy preocupante, diría yo, porque en los términos y en la forma que se está produciendo no tiene antecedentes en la República Dominicana", expresó Fernández, de acuerdo a una nota de prensa.

Inseguridad en hogares

Fernández sostuvo que le preocupa particularmente que hechos violentos se produzcan dentro de las viviendas, al señalar que tradicionalmente los atracos, robos de vehículos y otros delitos estaban asociados principalmente con espacios públicos.

"Pero que alguien penetre a la casa de un artista conocido y mate a su esposa y espere que llegue para agredirlo, ¿qué es eso?"" Leonel Fernández Expresidente y presidente de la FP “

El político se refirió al tema durante una entrevista con la periodista Katherine Hernández en Nueva York, según informó esa organización política en la nota de prensa.

El expresidente agregó que situaciones de esa naturaleza generan en la población una sensación de inseguridad, incluso dentro de los hogares.

"No hay ya la privacidad, la intimidad, no es posible. Hasta eso se ha perdido", manifestó.

Sobre el mismo caso, el presidente Luis Abinader exhortó a los responsables del ataque a entregarse a las autoridades y aseguró que el Gobierno continuará tomando medidas para preservar la seguridad.

Hechos en Boca Chica

Durante la entrevista, Fernández también hizo referencia a un reciente ataque a tiros ocurrido en Boca Chica, donde varias personas fueron alcanzadas por disparos.

"Si alguien pasa en un vehículo y ametralla a un grupo que está en una esquina en Boca Chica, eso parece un tiempo de Al Capone, no de la República Dominicana", declaró.

El dirigente político consideró que los acontecimientos recientes requieren una respuesta frente a la violencia y cuestionó la capacidad de las autoridades para enfrentar la situación.

"Una persona en la calle puede ser sujeto de un atraco; en tu casa, que te esperan para matarte, inaceptable", sostuvo.

En ese contexto, Fernández afirmó que, a su juicio, la situación de violencia ha sobrepasado la respuesta de las autoridades.

"Ha desbordado al Gobierno, ha desbordado al Gobierno, eso es evidente", expresó el presidente de la Fuerza del Pueblo.

Las declaraciones de Fernández se producen mientras la seguridad ciudadana ha vuelto al debate público tras varios hechos violentos registrados durante los últimos días y operativos desarrollados por la Policía Nacional contra personas señaladas como vinculadas a estructuras delictivas.