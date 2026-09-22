Senador Rogelio Genao llama a frenar la campaña electoral "a destiempo"

Ramón Rogelio Genao, senador de La Vega. ( CEDIDA POR EL EQUIPO DE GENAO )

El senador por la provincia La Vega, Ramón Rogelio Genao, llamó este martes a la clase política dominicana a frenar el activismo electoral anticipado y concentrarse en las funciones institucionales que corresponden a cada sector.

Durante la sesión del Senado celebrada en Bonao con motivo del 44 aniversario de la creación de la provincia Monseñor Nouel, Genao advirtió sobre lo que definió como "electoralismo", al considerar que las actividades proselitistas están ocupando un espacio que, a su juicio, debería estar destinado a la representación, la gestión pública y el ejercicio del contrapeso político.

"No se justifica que a tanta distancia de los procesos de elección tengamos este nivel de activismo político, descuidando las funciones de representación, gobernanza y contrapeso", afirmó el legislador conforme a una nota de prensa.

Genao señaló que, aunque el país se encuentra en 2026 y todavía resta tiempo para los próximos procesos electorales, ya se observa actividad política tanto en el oficialismo como en la oposición.

Las elecciones del país se celebran en el 2028.

El senador también planteó la necesidad de revisar la duración y el costo de las campañas electorales, dos aspectos que identificó como problemas estructurales del sistema político dominicano.

A su juicio, el elevado gasto asociado a las candidaturas y la extensión de las actividades proselitistas pueden tener consecuencias sobre el ejercicio posterior de las funciones públicas.

El Gobierno debe concentrarse en gobernar

En ese sentido, exhortó a las autoridades electorales, los partidos políticos y la sociedad a establecer mayores controles sobre los plazos y gastos de las campañas.

Genao consideró que, en la actual etapa, el Gobierno debe concentrarse en gobernar, los legisladores en representar a sus comunidades y la oposición en ejercer su función de contrapeso, en lugar de adelantar caravanas y actos políticos.

"Cada día me preguntan con quién estoy o a quién voy a apoyar. Mi respuesta es firme: estoy con La Vega y los veganos. Falta mucho calendario por delante; dediquémonos ahora a lo que realmente nos corresponde", expresó.

Una sesión fuera de la sede del Congreso

La intervención de Genao se produjo durante la sesión del Senado realizada en Bonao, como parte de las actividades por el 44 aniversario de la provincia Monseñor Nouel. La jornada llevó al territorio provincial los trabajos habituales del pleno legislativo.

Durante su participación, el senador también destacó aspectos históricos de Bonao y reconoció a figuras vinculadas a la provincia por sus aportes en distintas áreas, entre ellas el arte, la cultura, el medioambiente y la religión.

La provincia Monseñor Nouel fue creada mediante la Ley 27 del 22 de septiembre de 1982, que la separó territorialmente de La Vega y estableció a Bonao como su capital.