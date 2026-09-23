Americas Society distingue a Abinader por gestión económica e institucional

El presidente Luis Abinader recibe el Gold Insigne del Americas Society en la ciudad de Nueva York. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

Americas Society entregó este miércoles su Gold Insigne al presidente Luis Abinader, en una ceremonia en la que destacó la recuperación económica de la República Dominicana, la estabilidad de sus instituciones y la cooperación regional durante su mandato.

Andrés Gluski, presidente de la junta directiva de Americas Society/Council of the Americas, hizo entrega de la distinción, que la entidad reserva para jefes de Estado elegidos democráticamente. Según explicó, el reconocimiento toma en cuenta el servicio público y la contribución al fortalecimiento de las relaciones entre los países del continente.

En su discurso, Gluski recordó que Abinader asumió la Presidencia en agosto de 2020, en medio de la pandemia y con el turismo prácticamente paralizado. Atribuyó la posterior recuperación al esfuerzo de la población, el sector privado, las instituciones públicas y el Banco Central, así como a decisiones del Gobierno dirigidas a preservar la estabilidad y recuperar la confianza.

Como muestra de esa evolución, citó el crecimiento económico de 2021 y 2024 y la llegada de más de 11 millones de visitantes en 2024. También resaltó la reducción de la pobreza y la desnutrición, junto con el comportamiento del empleo.

Reconocimiento a la gestión

En el plano institucional, mencionó la reforma constitucional de 2024, que protege los límites a la reelección presidencial y modifica el proceso de selección del procurador general. Asimismo, aludió a las observaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones de ese año.

Gluski destacó, además, la participación dominicana en la Alianza para el Desarrollo en Democracia y la organización de una reunión regional de ministros de seguridad pública en 2025.

Susan Segal, presidenta de Americas Society/Council of the Americas, calificó la distinción como el máximo honor que la institución concede a jefes de Estado elegidos democráticamente.

En la ceremonia, celebrada en Nueva York, estuvieron presentes la primera dama, Raquel Arbaje; el canciller Víctor -Ito- Bisonó; el ministro de Salud, Víctor Atallah, y miembros de la delegación dominicana.