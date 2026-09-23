Francisco Javier acusa sectores ligados a Gonzalo Castillo de exclusión de miles del padrón del PLD

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, afirmó que sectores vinculados al proyecto de Gonzalo Castillo están detrás de la exclusión de unas 523 mil personas del padrón que será utilizado en la consulta interna de la organización para escoger su candidato presidencial.

García cuestionó la actuación de la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (Conap) y sostuvo que la medida está perjudicando su candidatura, al considerar que entre las personas excluidas pueden encontrarse dirigentes y miembros que respaldan sus aspiraciones. La consulta interna está pautada para el próximo 18 de octubre.

"A los miembros que me están apoyando, a los miembros del Comité Central se le está ofreciendo dinero de procedencia que yo desconozco. Hay una persona que le llaman el del 10 %, porque se va, habla contigo y dice te voy a dar un millón, pero te voy a dar el 10 % adelante y a muchos se lo han dado y me han quitado, miembros del Comité Central", se quejó.

“Ustedes son auspiciadores de un fraude electoral”, afirmó García al referirse a quienes, según su versión, impulsan la modificación del padrón.

El dirigente señaló que no conoce quiénes son las 523 mil personas que serían o fueron excluidas del padrón, pero aseguró que sectores cercanos a Gonzalo Castillo sí tendrían información sobre los afectados. Mencionó específicamente a Andrés Navarro y Tommy Galán, quienes, según dijo, acudieron a una reunión de la Conap a defender la exclusión de esas personas.

“Yo no sé quiénes son esos 523 mil, pero ellos sí saben quiénes son”, expresó García, al cuestionar que dirigentes que respaldan su candidatura puedan ser incluidos entre los excluidos del padrón.

Se refirió al tema al ser entrevistado en el programa radial Panorama de la Mañana, de la emisora Panorama FM 96.9.

García también denunció que miembros del Comité Central que respaldan sus aspiraciones habrían recibido ofertas económicas para abandonar su proyecto. Afirmó que ha planteado esas situaciones ante las instancias correspondientes del partido.

Cuestiona actuación de la Conap

El aspirante presidencial cuestionó la forma en que la Conap ha conducido el proceso interno y consideró que las actuaciones que atribuye a ese organismo podrían tener consecuencias negativas para el futuro del PLD.

García advirtió que si el partido utiliza, según sus señalamientos, mecanismos fraudulentos para escoger a su candidato presidencial, el resultado no sería la elección de un dirigente capaz de fortalecer la organización, sino de un candidato que podría llevarla a un proceso de mayor deterioro.

“Un partido que asuma el método de colmado para escoger un candidato con mecanismos fraudulentos no va a escoger un candidato; usted va a escoger un trapo de candidato”, manifestó.

Según García, un proceso interno conducido de esa manera podría contribuir a la destrucción del propio partido, al considerar que las organizaciones políticas no son destruidas por terceros, sino que pueden llegar a autodestruirse como consecuencia de sus propias decisiones.

“Los partidos políticos no los destruye nadie, los partidos se autodestruyen”, expresó el dirigente, al referirse a la situación que, a su juicio, enfrenta el PLD.

García evalúa asistir a la asamblea

La Conap convocó para este viernes una asamblea para coordinar aspectos relacionados con la consulta interna. García dijo que todavía no ha decidido si asistirá al encuentro, aunque dejó abierta la posibilidad de acudir para plantear sus cuestionamientos.

“Si es para eso que ustedes van a convocar esa asamblea, no la convoquen”, expresó.

El aspirante sostuvo que mantiene una actitud pausada frente al proceso, pero afirmó que dirigentes del PLD en el interior del país conocen las actuaciones que se estarían produciendo y podrían sentirse indignados por la situación.

Las afirmaciones sobre la supuesta exclusión de dirigentes que respaldan a García, la participación de sectores vinculados a Gonzalo Castillo y una eventual afectación de su candidatura corresponden a los señalamientos realizados por el aspirante presidencial y no constituyen hechos establecidos judicialmente.