×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
senador Eduard Espiritusanto
senador Eduard Espiritusanto

Eduard Espíritusanto, senador de La Romana, presenta su segundo informe de gestión

Dijo que participó en 52 sesiones del Pleno, para un 90 % de asistencia, y en 136 convocatorias de comisiones, con un 87 % de participación

    Expandir imagen
    Eduard Espíritusanto, senador de La Romana, presenta su segundo informe de gestión
    Eduard Espíritusanto. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

    El senador de la Fuerza del Pueblo (FP) por La Romana, Eduard Espíritusanto, presentó su segundo informe de gestión correspondiente al año legislativo 2025-2026, en el que destacó su labor legislativa, de representación y fiscalización.

    Espíritusanto explicó -a través de una nota de prensa- que este es su cuarto informe de rendición de cuentas como legislador, tras haber presentado dos durante su etapa como diputado y ahora dos como senador.

    Durante el período, informó que participó en 52 sesiones del Pleno, para un 90 % de asistencia, y en 136 convocatorias de comisiones, con un 87 % de participación. Además, presentó 11 proyectos de ley y 18 resoluciones, y agotó 15 turnos en el hemiciclo.

    Entre las iniciativas legislativas citó modificaciones a las leyes sobre residuos sólidos, seguridad social, salud mental y drogas, así como el proyecto que busca elevar el distrito municipal de Caleta a municipio y propuestas para regular la usura y actualizar el régimen de honorarios profesionales del derecho.

    En cuanto a La Romana, destacó resoluciones para ampliar el puente Charles Bluhdorn, instalar un Punto GOB, construir un CAIPI y techar la cancha de baloncesto de Caleta, además de retomar los trabajos de la escuela Hicayagua, en Guaymate, y mejorar los servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales.

    El senador también resaltó la entrega de un camión de bomberos para la provincia y anunció la próxima entrega de dos ambulancias.

    Asimismo, señaló que desde su oficina senatorial y su fundación ha brindado asistencia a ciudadanos mediante jornadas de salud, entrega de insumos médicos, alimentos, agua, transporte y apoyo ante emergencias.

    Espíritusanto afirmó que su gestión busca mantener un contacto permanente con las comunidades para convertir sus necesidades en iniciativas y acciones concretas desde el Senado.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.