Leonel Fernández afirma que FP se perfila como alternativa ante el descontento social

Leonel Fernández, expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo. ( CEDIDA POR LA FP )

El expresidente Leonel Fernández afirmó este jueves en Nueva York, Estados Unidos, que la Fuerza del Pueblo (FP) se está posicionando como una alternativa política ante lo que describió como un creciente malestar, frustración e insatisfacción en la sociedad dominicana.

Fernández atribuyó parte de ese descontento al menor ritmo de crecimiento económico y a dificultades que, según dijo, se registran en servicios públicos esenciales.

"Hay una gran frustración en la sociedad dominicana", sostuvo el también presidente de la Fuerza del Pueblo, al referirse al panorama que, a su juicio, enfrenta actualmente el país.

Habló del tema durante una entrevista con Telemundo, realizada por el periodista Luis Alejandro Medina, refiere una nota de prensa del partido.

Fernández consideró -conforme a una nota de prensa- que el crecimiento económico "no ha sido el mismo que en años previos" y habló de un debilitamiento del ritmo de expansión de la economía dominicana.

Cuestiona las pérdidas eléctricas

Uno de los principales puntos abordados durante la entrevista fue la situación del sistema eléctrico.

El exmandatario afirmó que las pérdidas técnicas y comerciales del sector se encontraban entre 27 % y 28 % cuando el actual Gobierno asumió en 2020, pero aseguró que actualmente rondan el 49 %.

De acuerdo con Fernández, ese incremento ha contribuido a elevar el subsidio destinado al sector eléctrico hasta unos 2,000 millones de dólares.

El presidente de la FP también cuestionó los apagones que, según señaló, afectan a distintas comunidades del país y aseguró que en algunos casos las interrupciones pueden extenderse hasta por 15 horas.

Como otro ejemplo de las dificultades en los servicios públicos, mencionó las interrupciones que se han producido en el Metro de Santo Domingo.

Fernández sostuvo que las averías eléctricas que dejan a pasajeros dentro de los túneles generan ansiedad entre los usuarios debido a las altas temperaturas y la oscuridad.

Habla del crecimiento electoral de la FP

Al referirse a la evolución de su organización política, Fernández recordó que la Fuerza del Pueblo participó por primera vez en unas elecciones presidenciales en 2020, poco después de su creación, y obtuvo alrededor del 5 % de los votos.

Cuatro años más tarde, afirmó, el partido alcanzó aproximadamente el 30 %.

Fernández aseguró además que actualmente la FP supera el 40 % en intención de voto. Sin embargo, durante la entrevista no identificó la encuesta o medición en la que sustenta esa cifra.

El expresidente vinculó ese supuesto crecimiento con el descontento que atribuye a la población y afirmó que la Fuerza del Pueblo se ha convertido en una opción para quienes expresan rechazo o insatisfacción con la situación actual del país.

"La Fuerza del Pueblo se ha ido posicionando como la alternativa al disgusto, al malestar y a la insatisfacción que actualmente predomina en el país", manifestó.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la visita de Fernández a Nueva York, donde desarrolla una agenda de actividades políticas y encuentros con dominicanos residentes en Estados Unidos.