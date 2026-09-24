El PLD aplaza para el lunes 28 de septiembre asamblea sobre la consulta presidencial

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pospuso para el próximo lunes 28 de septiembre una asamblea con dirigentes nacionales que tenía pautada realizar mañana viernes para ofrecer las orientaciones finales relacionadas con el montaje de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales, programada para el 18 de octubre.

La actividad, que inicialmente estaba prevista para este viernes 25 de septiembre, fue aplazada por la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (Conap-2026).

De acuerdo con una circular enviada a miembros y dirigentes del partido, el cambio de fecha permitirá disponer de los documentos que servirán de guía para la organización del proceso.

Entre los materiales que serán entregados figuran la resolución que define el padrón de la consulta, el instructivo general para el montaje de la jornada y el cronograma final de la consulta.

La asamblea forma parte del proceso de capacitación de los dirigentes que tendrán responsabilidades en las Mesas de Consulta.

¿Quiénes están convocados?

La convocatoria incluye a los miembros del Comité Político que se desempeñan como supervisores de enlaces, los enlaces de las demarcaciones con la dirección partidaria y los presidentes de los comités provinciales, municipales, de circunscripciones electorales y de distritos municipales.

El encuentro está previsto para las 10:00 de la mañana del lunes 28 de septiembre, en el salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.

La Conap-2026 exhortó a los dirigentes convocados a participar activamente en la jornada y cerró la circular con el lema: "Juntos Por un Mejor PLD".