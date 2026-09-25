Eligio Jáquez formalizará este domingo su apoyo a Carolina Mejía

El dirigente perremeísta Eligio Jáquez formalizará este domingo su respaldo al proyecto presidencial de Carolina Mejía, en un acto que se realizará en el Club San Carlos, en el Distrito Nacional.

La actividad está pautada para las 10:00 de la mañana y contará con la participación de dirigentes y simpatizantes del partido oficialista.

La incorporación de Jáquez al proyecto de Mejía se produce en momentos en que la organización avanza en la definición de estructuras de cara a las primarias internas previstas para 2027, en las que se escogerá al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Jáquez es un dirigente de larga trayectoria dentro del PRM. Ha ocupado funciones como ministro de Agricultura y cónsul general de la República Dominicana en Nueva York.

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El respaldo de Jáquez se suma a otras adhesiones que ha recibido Mejía en las últimas semanas. El pasado domingo, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, asumió formalmente la dirección nacional de campaña de la aspirante presidencial.

Contexto de la candidatura

Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional y exsecretaria general del PRM, ha manifestado públicamente sus aspiraciones de convertirse en la candidata presidencial de esa organización para las elecciones de 2028.

El acto de este domingo será encabezado por Jáquez y su estructura política, según informaciones divulgadas previamente sobre la actividad.