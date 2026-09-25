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Crisis de Haití
Crisis de Haití

Omar Fernández dice migración masiva de haitianos amenaza la estabilidad del hemisferio

El senador resaltó la necesidad de que Haití alcance la estabilidad para aliviar la presión que enfrentan los países receptores de la migración

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    Omar Fernández dice migración masiva de haitianos amenaza la estabilidad del hemisferio
    A la izquierda, el senador Omar Fernández durante una conversación en el foro internacional Concordia Summit 2026, celebrado en Nueva York. (FOTO CEDIDA POR EL FORO)

    El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, aseguró este viernes que la migración masiva de haitianos indocumentados representa una amenaza para la estabilidad del hemisferio y señaló que República Dominicana enfrenta una situación compleja debido a la crisis que atraviesa Haití.

    "Nosotros, los dominicanos, tenemos una situación compleja, y es que, como hacemos frontera terrestre con Haití, tenemos una migración irregular todos los días, que no impacta solo a República Dominicana, sino también a Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica. Y, como puedes imaginar, es un problema económico y social", señaló el legislador durante el foro internacional Concordia Summit 2026, celebrado en Nueva York.

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    De acuerdo con una nota de prensa, el senador resaltó la necesidad de que Haití alcance la estabilidad para aliviar la presión que enfrentan los países receptores de la migración derivada de la crisis que afecta a ese territorio.

    Relaciones bilaterales con EE. UU.

    • Al referirse a las relaciones entre República Dominicana y Estados Unidos, Fernández destacó la historia de colaboración entre ambas naciones y afirmó que el país se ha convertido en un destino atractivo para la inversión.

    "República Dominicana cuenta con estabilidad política, tenemos seguridad jurídica; por tanto, es un país que atrae importantes capitales e inversiones en turismo. La gente está interesada en conocer Punta Cana y Santo Domingo, y nosotros estamos complacidos de recibirlos", concluyó Omar Fernández.

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