Ito Bisonó pide completar despliegue de fuerza internacional en Haití

Víctor -Ito-Bisonó-, ministro de Relaciones Exteriores. ( FOTO CEDIDA POR EL MIREX. )

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, llamó a la comunidad internacional a completar el despliegue de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF, por sus siglas en inglés) en Haití, al advertir que esta todavía no cuenta con los 5,550 efectivos requeridos para cumplir plenamente con su mandato.

Bisonó hizo el planteamiento durante su participación en la Reunión Ministerial del Grupo Consultivo Ad Hoc del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc) sobre Haití, celebrada en el marco de la Semana de Alto Nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

El canciller señaló que, al 8 de julio, la fuerza disponía de apenas 1,083 efectivos, una cifra inferior al contingente establecido para ejecutar su misión.

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Ante la proximidad del vencimiento de la autorización para el despliegue de la GSF, Bisonó reafirmó el respaldo de República Dominicana a la renovación de su mandato y pidió que esta decisión esté acompañada de recursos suficientes, financiamiento predecible y los contingentes necesarios.

"Haití necesita hoy que la seguridad, la recuperación institucional y el desarrollo avancen juntos", expresó el ministro.

Bisonó sostuvo que la responsabilidad principal de avanzar en la recuperación de Haití corresponde a los propios haitianos, mientras que la comunidad internacional debe acompañar ese proceso con recursos y voluntad política.

El funcionario también destacó las acciones que, según indicó, ha realizado República Dominicana en apoyo a Haití, entre ellas la facilitación de acuerdos para evacuaciones médicas y la disposición de su territorio e instalaciones para respaldar logísticamente la operación.

Medidas anunciadas

El canciller consideró que el fortalecimiento de la seguridad constituye solo una parte de la respuesta que necesita Haití, por lo que planteó la necesidad de impulsar una economía capaz de generar empleos y oportunidades, principalmente para los jóvenes.

"La comunidad internacional puede ayudar a ampliar esas oportunidades mediante financiamiento, cooperación y mecanismos que reduzcan los riesgos para la inversión productiva", afirmó.

Asimismo, Bisonó planteó que los procesos de desarme, desmovilización y reintegración deben contar con una dimensión económica real, al tiempo que abogó por combatir la impunidad contra quienes financian, abastecen y arman a las bandas.

Situación actual

El ministro insistió en que los avances en materia de seguridad deben ir acompañados del fortalecimiento institucional y de oportunidades económicas y sociales que permitan mantener la estabilidad de Haití a largo plazo.