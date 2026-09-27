Eligio Jáquez anuncia su respaldo a la candidatura presidencial de Carolina Mejía

De izquierda a derecha: Ricardo de los Santos, Carolina Mejía, Eligio Jáquez y Limber Cruz. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

El dirigente político y agrónomo Eligio Jáquez anunció este domingo su respaldo al proyecto presidencial de Carolina Mejía durante un acto celebrado en el Club San Carlos, en el Distrito Nacional, con la participación de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), representantes del sector agropecuario y miembros de las seccionales del exterior.

Jáquez explicó que decidió apoyar a Mejía por considerar que cuenta con experiencia de gobierno y conocimiento de las necesidades de la ciudadanía. También destacó su gestión como alcaldesa del Distrito Nacional y el respaldo obtenido para un segundo período.

"Carolina no representa únicamente una posibilidad futura. Ha tenido responsabilidades públicas importantes y los ciudadanos han podido observar su manera de ejercerlas", sostuvo.

El dirigente agregó que, a su juicio, Mejía combina experiencia, renovación generacional, carácter y vocación de servicio.

Durante el acto, Carolina Mejía agradeció la integración de Jáquez y resaltó su trayectoria política, su conocimiento del PRM y su vínculo con productores y comunidades rurales.

"Con Eligio llegan también miles de hombres y mujeres del campo que trabajan, producen y sostienen el país desde la tierra", expresó la aspirante presidencial.

Prioridades de Carolina Mejía

Mejía afirmó que el sector agropecuario será una prioridad de su propuesta de gobierno y reconoció la gestión del presidente Luis Abinader en favor de los productores nacionales.

"Aprovecho y les pido un fuerte aplauso para la gran gestión de gobierno de nuestro presidente Luis Abinader y sus grandes aportes al sector agropecuario. Y esto continuará", manifestó.

Asimismo, aseguró que los dominicanos residentes en el exterior tendrán una participación activa en el proyecto que impulsa de cara a las elecciones de 2028.

La alcaldesa del Distrito Nacional también invitó a otros miembros del PRM a integrarse a su proyecto, sin importar el sector interno en el que hayan participado anteriormente.

"Aquí hay espacio para todo perremeísta que todavía falta por venir. Quienes trabajen con nosotros gobernarán con nosotros", afirmó.

Contexto electoral en el PRM

El respaldo de Jáquez se produce mientras dentro del PRM avanzan los movimientos de los dirigentes que han expresado aspiraciones presidenciales para las elecciones de 2028.