Leonel Fernández destaca el papel de las iglesias y llama a "volver el rostro hacia Dios"

El expresidente de la República se encuentra en Estados Unidos, donde desarrolla una serie de actividades. ( CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, destacó este domingo en Elizabeth, Nueva Jersey, el papel de las iglesias frente a los desafíos que enfrenta la sociedad y sostuvo que el desarrollo de los pueblos no debe limitarse al progreso material, sino que también debe estar acompañado de espiritualidad, fe y valores.

Durante un servicio religioso en la Iglesia Cristiana Torre Fuerte, Fernández afirmó que la labor de las iglesias es "imprescindible" tanto en República Dominicana como en las comunidades donde desarrollan su trabajo.

El expresidente de la República se encuentra en Estados Unidos, donde desarrolla una serie de actividades.

"Su labor es imprescindible en la República Dominicana, en Elizabeth y en el mundo", expresó el presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) ante los miembros de la congregación.

Fernández planteó que, aunque las sociedades deben trabajar para garantizar necesidades básicas como alimentación, salud, educación y vivienda digna, también necesitan fortalecer su dimensión espiritual.

"Ahora, además de lo material se requiere lo espiritual, la espiritualidad. Volver a creer y a enfatizar el amor en Dios, la fe", manifestó.

"Es necesario volver el rostro hacia Dios"

El exmandatario vinculó su reflexión con los problemas que, según señaló, enfrenta actualmente la sociedad, entre ellos la criminalidad y otras manifestaciones de violencia y maldad.

A su juicio, el progreso material debe estar acompañado de valores que contribuyan a la convivencia y la paz.

"Y para que la República Dominicana sea un país que vive en concordia, en paz y en progreso, es necesario volver el rostro hacia Dios y así será", afirmó.

Fernández también resaltó la labor comunitaria que realizan las iglesias más allá de sus actividades religiosas y recordó que durante sus gestiones de gobierno mantuvo vínculos de colaboración con distintas congregaciones cristianas.

"Ese es un compromiso que hoy reafirmamos aquí frente a ustedes", sostuvo.

Fernández destaca vínculo del país con la fe cristiana

La participación de Fernández en el servicio religioso coincidió con la celebración del Día Nacional de la Biblia en República Dominicana.

En ese contexto, destacó que la Biblia forma parte del escudo nacional, donde aparece abierta junto al lema "Dios, Patria y Libertad".

"La República Dominicana es un pueblo eminentemente cristiano. Es un pueblo que cree en el Todopoderoso", expresó.

El presidente de la Fuerza del Pueblo también compartió con los presentes una experiencia familiar relacionada con una Biblia que, según relató, permitió a su madre encontrar una tarjeta que posteriormente facilitó su salida de República Dominicana hacia Estados Unidos.

Fernández concluyó su participación reiterando su respaldo a la labor pastoral y comunitaria de las iglesias.