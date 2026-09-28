Leonel Fernández rechaza sugerencia de eliminar el voto de los dominicanos en el exterior

El expresidente de la República, Leonel Fernández, encabezó la juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en Nueva Jersey, Estados Unidos. ( CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, rechazó este lunes la sugerencia de eliminar el derecho al voto de los dominicanos residentes en el exterior y planteó que, ante la elevada abstención registrada en las elecciones de 2024, las autoridades y los partidos deben investigar sus causas y buscar mecanismos para aumentar la participación en el proceso.

Fernández fijó su posición durante un acto de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en Nueva Jersey, donde calificó el sufragio de la diáspora como un derecho que debe ser preservado.

"Yo estoy total y radicalmente en desacuerdo con esa posición", afirmó al referirse a planteamientos que proponen eliminar las elecciones en el exterior, debido al nivel de abstención y al costo de organizar el proceso fuera del país.

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El expresidente de la República sostuvo que el derecho al voto de los dominicanos residentes en otros países fue el resultado de años de esfuerzos y consideró que representa un avance de la democracia dominicana.

"Costó mucho trabajo lograr que los dominicanos votaran en el exterior y es un derecho irrenunciable que tienen", manifestó.

Pide investigar las causas de la abstención

Fernández definió como preocupante la baja participación de los dominicanos empadronados en el exterior durante las elecciones de 2024 y cuestionó las razones por las que una parte importante de los electores no acudió a las urnas.

"¿Cómo es posible que el 87 % de los dominicanos con derecho al voto en el exterior no hayan votado?, ¿qué pasó? ¿qué ha ocurrido?", preguntó.

El líder de la Fuerza del Pueblo planteó analizar factores como la distancia entre los electores y los centros de votación, el trabajo de los partidos políticos y la promoción de los procesos electorales por parte de la Junta Central Electoral (JCE).

Fernández insistió en que la respuesta a la baja participación no debe ser eliminar el derecho al voto, sino procurar que más dominicanos residentes fuera del país participen en los procesos electorales.

"Vamos a examinar cada uno de los factores, pero de que el derecho a votar sea suspendido, jamás" Leonel Fernández Presidente de la FP “

Cita aporte de la diáspora

Durante su intervención, Fernández además destacó la importancia de los dominicanos residentes en el exterior y su contribución al país, especialmente mediante las remesas.

No obstante, sostuvo que la relación con la diáspora debe ir más allá del aporte económico y abogó por incorporar también el conocimiento, la experiencia profesional, el talento y la capacidad empresarial desarrollados por los dominicanos en los países donde residen.