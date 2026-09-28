Radhamés Jiménez dice Gobierno no ha puesto atención a la diáspora

Radhamés Jiménez, vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo (FP). ( CEDIDA POR LA FP )

El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo (FP), Radhamés Jiménez Peña, calificó como lamentable que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no haya prestado, a su juicio, suficiente atención a los dominicanos residentes en el exterior, pese al aporte que realizan a la economía nacional.

Jiménez Peña sostuvo que entre enero y agosto de 2026 las remesas recibidas por República Dominicana alcanzaron los 8,432.7 millones de dólares, mientras que las proyecciones para el cierre del año superarían los 10,000 millones de dólares.

Durante una visita a Europa, el dirigente político afirmó que los dominicanos de la diáspora enfrentan dificultades económicas similares a las que vive la población en el país y, en muchos casos, realizan sacrificios para enviar parte de sus ingresos a sus familiares en República Dominicana.

"La situación es difícil para todos, y los dominicanos de la diáspora no escapan a esta realidad", sostuvo Jiménez Peña. Te puede interesar Radhamés Jiménez acusa al Gobierno de usar "reforma fiscal" para golpear al pueblo

El dirigente de la FP consideró que los dominicanos residentes en el extranjero deben recibir mayor atención por parte del Estado, debido a su contribución al desarrollo y a la estabilidad económica del país.

"Es momento de darle un trato distinto a millones de hombres y mujeres que lo dan todo por este país y contribuyen consistentemente con su desarrollo y estabilidad", manifestó.

Juramentación en Grecia

Las declaraciones fueron ofrecidas durante las actividades políticas que Jiménez Peña realizó en Europa, donde encabezó la juramentación de nuevos dirigentes de la Fuerza del Pueblo en Atenas, Grecia.

Entre los nuevos integrantes de la organización figuran Angie Yisel Paredes, Mirian Peña, Miguel Montero, Angélica Mercedes Brito, el pastor Miguel Cuevas, Carolin de Cuevas, Wilkins Gutiérrez, Yolanda Tejada, Juan Belkis Guerrero, Rosanna Belkis Mojica, Ilsa Mercedes de los Santos Paniagua, Juana Zorrilla Mena y Carmen Cabrera, entre otros.

La actividad fue organizada por Raysa Cruz, presidenta de la Fuerza del Pueblo en Grecia, quien valoró la visita de Jiménez Peña y manifestó su compromiso de continuar trabajando en el fortalecimiento de la organización política en esa nación europea.

Jiménez Peña estuvo acompañado durante la actividad por Franklin Peña, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo.