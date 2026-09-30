El INAP y el Ministerio de Justicia acuerdan fortalecer formación de servidores públicos

El convenio fue firmado por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero y el director general del INAP, Gregorio Montero. ( CEDIDA POR INAP )

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Ministerio de Justicia firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional para desarrollar programas de formación y capacitación dirigidos a servidores públicos.

El convenio fue suscrito por el director general del INAP, Gregorio Montero, y el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, y contempla iniciativas en materia de formación académica, investigación científica, educación continua y desarrollo de competencias profesionales.

El acuerdo incluye el diseño y ejecución de programas académicos y de educación continua, así como iniciativas vinculadas a los planes de capacitación del Ministerio de Justicia para fortalecer las competencias de sus servidores en materia de gestión pública.

Programas de capacitación

También establece acciones para la formación científica y metodológica de profesores, investigadores, facilitadores y auxiliares académicos, mediante programas orientados al desarrollo de sus capacidades profesionales.

Durante la firma, Montero destacó la importancia del convenio para desarrollar programas de capacitación destinados al personal del Ministerio de Justicia y manifestó la disposición del INAP de colaborar con el proceso de organización de esa institución dentro de la estructura gubernamental.

De su lado, Peralta Romero, quien anteriormente se desempeñó como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, se refirió a los desafíos organizacionales enfrentados durante las primeras etapas de conformación del Ministerio de Justicia y a los avances alcanzados desde su creación.

El funcionario destacó, además, la necesidad de fortalecer las capacidades del personal mediante procesos de formación que permitan responder a las exigencias de la Administración Pública y de la sociedad.

Actividades académicas e investigación

La alianza contempla la realización conjunta de conversatorios, paneles, charlas, seminarios, congresos y otras actividades académicas.

Según una nota de prensa, ambas instituciones también desarrollarán acciones para promover la investigación y divulgación en las áreas de ciencias administrativas y políticas públicas.

Montero informó que entre los programas que serán impartidos conjuntamente se encuentran Gestión Integral de los Servicios Notariales y Análisis Registral de Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL). El acuerdo establece un período de tres años para su ejecución.

En el acto participaron funcionarios y representantes de ambas instituciones, entre ellos directores, subdirectores y encargados de áreas vinculadas a formación, recursos humanos, asuntos jurídicos, servicios a la ciudadanía y registros.