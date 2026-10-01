Abinader y Raquel Arbaje participan en recepción ofrecida por Donald Trump

De izquierda a derecha, el presidente Luis Abinader, el mandatario de EE. UU., Donald Trump, y Raquel Arbaje, esposa de Abinader y primera dama de la República Dominicana. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y la primera dama, Raquel Arbaje, participaron en una recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los jefes de Estado y de Gobierno que asistieron a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Abinader y Arbaje fueron captados junto al mandatario estadounidense durante el encuentro, celebrado en el Lotte New York Palace Hotel, como parte de las actividades desarrolladas en el marco de la agenda de alto nivel de la ONU celebrada la semana pasada.

La recepción reunió a mandatarios y representantes de distintos países que participaron en las actividades de la Asamblea General, uno de los principales escenarios diplomáticos internacionales.

Visita a la ONU

La participación del presidente dominicano se produjo como parte de su agenda oficial en Nueva York, donde sostuvo reuniones y encuentros bilaterales con líderes y representantes de organismos internacionales.

La imagen de Abinader y Arbaje junto a Trump fue difundida en el contexto de las actividades oficiales de la delegación dominicana durante su visita a la ciudad estadounidense.

Ayer miércoles, durante la durante la celebración del Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca en Washington, Trump definió a Abinader como "un gran tipo", al relatar la respuesta que recibió del presidente dominicano cuando le consultó sobre un posible cambio en la representación diplomática estadounidense en el país.

En ese contexto, el mandatario estadounidense resaltó la labor que desempeña la embajajdora estadounidense en la República Dominicana, Leath Campos.

"Le pregunté al líder de República Dominicana si le gustaría hacer un cambio. Algunas personas no están contentas con su embajadora. Él dijo: 'Por favor, ni siquiera lo piense, señor'. Así que eso significa que usted lo está haciendo bien", relató Trump, dirigiéndose a Campos.