Omar Fernández responde a Wilson Isidor: “Haití es Haití y República Dominicana es República Dominicana”
El senador del Distrito Nacional reaccionó a las declaraciones del futbolista haitiano, quien afirmó que “La Hispaniola es Haití”
El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, respondió este viernes a las declaraciones del futbolista haitiano Wilson Isidor, quien afirmó que “La Hispaniola es Haití” tras la victoria de la selección haitiana 4-1 sobre la dominicana en el partido disputado la noche del jueves en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.
A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Fernández felicitó a la selección haitiana por el triunfo, pero cuestionó las declaraciones posteriores del atacante.
Fernández sostuvo que la isla La Española es compartida por dos naciones soberanas: República Dominicana y Haití.
“Puedes celebrar tus goles, puedes celebrar la victoria de tu selección y puedes sentir todo el orgullo que tú quieras por Haití. Pero nosotros sentimos el mismo orgullo y cuidado por la República Dominicana”, manifestó.
El senador agregó que, precisamente por ese sentido de identidad, considera necesario establecer una diferencia entre ambas naciones.
“Haití es Haití y República Dominicana es República Dominicana”, afirmó Fernández al cerrar su mensaje con la frase “Dios, Patria y Libertad”.
Las declaraciones del legislador se producen luego de que Isidor apareciera en un video difundido tras el encuentro de fútbol celebrado en Santo Domingo, en el que expresó: “La Hispaniola es Haití. Esto es Haití”.