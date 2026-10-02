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Wilson Isidor
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Omar Fernández responde a Wilson Isidor: “Haití es Haití y República Dominicana es República Dominicana”

El senador del Distrito Nacional reaccionó a las declaraciones del futbolista haitiano, quien afirmó que “La Hispaniola es Haití”

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    Omar Fernández responde a Wilson Isidor: “Haití es Haití y República Dominicana es República Dominicana”
    El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, respondió este viernes a las declaraciones del futbolista haitiano Wilson Isidor, quien afirmó que “La Hispaniola es Haití” tras la victoria de la selección haitiana 4-1 sobre la dominicana en el partido disputado la noche del jueves en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

    A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Fernández felicitó a la selección haitiana por el triunfo, pero cuestionó las declaraciones posteriores del atacante.

    "Una cosa es ganar un partido y otra muy distinta es pretender borrar la historia, la identidad y la soberanía de un país"Omar Fernándezsenador por el Distrito Nacional

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    Fernández sostuvo que la isla La Española es compartida por dos naciones soberanas: República Dominicana y Haití.

    “Puedes celebrar tus goles, puedes celebrar la victoria de tu selección y puedes sentir todo el orgullo que tú quieras por Haití. Pero nosotros sentimos el mismo orgullo y cuidado por la República Dominicana”, manifestó.

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    Wilson Isidor, autor de dos goles en la victoria 4-1 de Haití sobre República Dominicana en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

    El senador agregó que, precisamente por ese sentido de identidad, considera necesario establecer una diferencia entre ambas naciones.

    Haití es Haití y República Dominicana es República Dominicana”, afirmó Fernández al cerrar su mensaje con la frase “Dios, Patria y Libertad”.

    Las declaraciones del legislador se producen luego de que Isidor apareciera en un video difundido tras el encuentro de fútbol celebrado en Santo Domingo, en el que expresó: “La Hispaniola es Haití. Esto es Haití”.

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      Egresado de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Es encargado del Archivo del Grupo Diario Libre.