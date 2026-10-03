¿Cómo está el apoyo a la democracia en República Dominicana? Esto dice Latinobarómetro 2026

Un hombre deposita su voto en una urna. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La República Dominicana atraviesa un escenario de contraste institucional donde la valoración del sistema democrático se encuentra bajo presión, el descontento con la representación legislativa se consolida y, al mismo tiempo, el voto se reafirma como el pilar fundamental e insustituible de la convivencia política.

Así lo revela el informe de Latinobarómetro 2026 ¿La crisis de la democracia liberal?, un estudio que analiza tres décadas de monitoreo del pulso socio-político en la región y que sitúa al país en una posición intermedia frente a sus pares de América Latina.

De acuerdo con los hallazgos del informe, el apoyo a la democracia en la República Dominicana se ubica en un 47 % . Esta cifra sitúa al país por debajo del promedio latinoamericano, que alcanza un 52 % , evidenciando -según el informe- un desgaste en la adhesión ciudadana hacia el modelo democrático tradicional.

En el contexto regional, la República Dominicana queda distante de las naciones sudamericanas que lideran la tabla de respaldo institucional, como Argentina, que registra un 73 % de apoyo, o Uruguay, con un 64 %.

No obstante, el indicador dominicano supera a países con serios reveses institucionales o con regímenes autoritarios consolidados, donde el apego a las formas democráticas ha descendido a niveles mínimos.

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Este 47 % refleja un malestar estructural y una insatisfacción con los resultados que el sistema ofrece en el día a día de la ciudadanía, un fenómeno que Latinobarómetro atribuye al desacople entre las expectativas sociales y la capacidad de respuesta de la clase política.

Brecha de representación

Uno de los puntos donde más se evidencia la desconexión entre la ciudadanía y las instituciones locales es el Poder Legislativo. En la República Dominicana, el 68 % de los ciudadanos manifiesta no sentirse representado por su Congreso Nacional.

En contraposición, apenas un 31 % de la población afirma identificarse con la labor que realizan sus senadores y diputados.

Esta marcada brecha de representación no es exclusiva del territorio dominicano, pero confirma que la Cámara de Diputados y el Senado enfrentan un distanciamiento significativo respecto a las demandas de sus electores.

La percepción de que las decisiones legislativas responden a intereses particulares o partidarios, antes que al bienestar colectivo, alimenta la desconfianza hacia la cámara alta y baja.

A pesar del alto porcentaje de desapego, el 31 % que sí se siente representado coloca al país en una posición ligeramente superior frente al promedio de América Latina, donde el descontento hacia los parlamentos nacionales es aún más acentuado y la falta de representatividad alcanza niveles críticos.

Legitimidad del voto

Pese al desencanto con los partidos y el Congreso, la ciudadanía dominicana mantiene una convicción sólida sobre la importancia del sufragio. El 70 % de la población en la República Dominicana sostiene que "sin elecciones no puede haber democracia". En contraste, un 28 % considera que la democracia podría funcionar sin necesidad de procesos electorales.

Este dato evidencia que, aun en medio de la crisis de confianza institucional que diagnostica Latinobarómetro a nivel global, los dominicanos continúan ponderando el voto como el mecanismo legítimo por excelencia para la alternancia y el ejercicio del poder. La tradición electoral del país se mantiene como el ancla principal de su cultura política.

Ficha técnica del estudio

Se aplicaron 19,207 entrevistas cara a cara en 17 países de América Latina entre el 7 de mayo y el 17 de junio de 2026. Las muestras por país son representativas de la población de 18 años y más en cada país.

Se aplicaron 1,200 entrevistas en los países de Sudamérica y México, y 1,000 entrevistas en los países de Centro América y República Dominicana. No hay medición en Nicaragua por motivos de seguridad. El margen de error es de 3% para las muestras por país, y 1 % para la muestra total.

Sobre Latinobarómetro Latinobarómetro es el estudio de opinión pública de referencia en América Latina: cada año realiza alrededor de 20,000 entrevistas en 18 países representando a más de 600 millones de habitantes, midiendo actitudes, valores y comportamientos para seguir la evolución de la democracia, la economía y la sociedad. Corporación Latinobarómetro es una ONG sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, única responsable de la producción y publicación de los datos.