×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
CEPAL Santiago
CEPAL Santiago

Abinader regresará a Santiago el miércoles para participar en sesión de la Cepal

El encuentro reunirá a representantes de 45 Estados miembros; el mandatario confirma que las delegaciones ya han comenzado a llegar al país para el encuentro regional

    Expandir imagen
    Abinader regresará a Santiago el miércoles para participar en sesión de la Cepal
    En presidente Luis Abinader, este 3 de octubre de 2026, durante un recorrido por Expo Cibao. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

    El presidente Luis Abinader confirmó este sábado que regresará a Santiago el próximo miércoles para participar en la sesión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), encuentro regional que reunirá a autoridades de distintos países y organismos internacionales.

    "Regreso el miércoles. Se sabe, pero todavía hay que promocionar que la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, va a sesionar aquí, en Santiago de los Caballeros", expresó Abinader al responder preguntas de los periodistas durante un recorrido por Expo Cibao.

    El mandatario agregó que representantes internacionales ya están llegando al país para participar en la actividad y destacó la presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.

    La Cepal informó que su 41.º período de sesiones se desarrollará del 7 al 9 de octubre en Santiago de los Caballeros, con la participación de representantes de sus 45 Estados miembros y 14 miembros asociados.

    RELACIONADAS

    La inauguración oficial está programada para el miércoles 7 de octubre y será encabezada por el gobernante y el secretario ejecutivo del organismo multilateral, José Manuel Salazar-Xirinachs.

    Visita a Santiago

    Durante su visita a Santiago, el presidente también se refirió a las actividades desarrolladas en la provincia, entre ellas la inauguración de una escuela en El Caimito y un liceo en El Guano, además de otros actos oficiales.

    Sobre Expo Cibao, Abinader resaltó el alcance comercial de la feria y la participación de empresas y emprendedores de la región. "Se ha convertido en una de las exposiciones, mas significativas, no solamente del país", afirmó.

    Añadió que la feria cuenta con la participación de grandes y pequeñas empresas, así como con un espacio para emprendedores. "Es para toda la región del Cibao, que tiene grandes empresas y también las pequeñas empresas. Posee un área para emprendedores también, que se puedan dar a conocer y que puedan también hacer negocios", sostuvo.

    Abinader indicó que, según la directiva de Expo Cibao, este año se ha registrado un incremento en la cantidad de visitantes y operaciones comerciales en alrededor de un 20% en relación con el año pasado.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.