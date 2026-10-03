Abinader regresará a Santiago el miércoles para participar en sesión de la Cepal

En presidente Luis Abinader, este 3 de octubre de 2026, durante un recorrido por Expo Cibao. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader confirmó este sábado que regresará a Santiago el próximo miércoles para participar en la sesión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), encuentro regional que reunirá a autoridades de distintos países y organismos internacionales.

"Regreso el miércoles. Se sabe, pero todavía hay que promocionar que la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, va a sesionar aquí, en Santiago de los Caballeros", expresó Abinader al responder preguntas de los periodistas durante un recorrido por Expo Cibao.

El mandatario agregó que representantes internacionales ya están llegando al país para participar en la actividad y destacó la presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.

La Cepal informó que su 41.º período de sesiones se desarrollará del 7 al 9 de octubre en Santiago de los Caballeros, con la participación de representantes de sus 45 Estados miembros y 14 miembros asociados.

La inauguración oficial está programada para el miércoles 7 de octubre y será encabezada por el gobernante y el secretario ejecutivo del organismo multilateral, José Manuel Salazar-Xirinachs.

Visita a Santiago

Durante su visita a Santiago, el presidente también se refirió a las actividades desarrolladas en la provincia, entre ellas la inauguración de una escuela en El Caimito y un liceo en El Guano, además de otros actos oficiales.

Sobre Expo Cibao, Abinader resaltó el alcance comercial de la feria y la participación de empresas y emprendedores de la región. "Se ha convertido en una de las exposiciones, mas significativas, no solamente del país", afirmó.

Añadió que la feria cuenta con la participación de grandes y pequeñas empresas, así como con un espacio para emprendedores. "Es para toda la región del Cibao, que tiene grandes empresas y también las pequeñas empresas. Posee un área para emprendedores también, que se puedan dar a conocer y que puedan también hacer negocios", sostuvo.

Abinader indicó que, según la directiva de Expo Cibao, este año se ha registrado un incremento en la cantidad de visitantes y operaciones comerciales en alrededor de un 20% en relación con el año pasado.