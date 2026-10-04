Leonel tilda al Gobierno de "inepto" y afirma que se refleja en la inseguridad y el costo de la vida

Leonel Fernández encabezó un acto de juramentación en la Fuerza del Pueblo en San Cristóbal. ( CEDIDA POR LA FP )

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó este domingo en San Cristóbal que la "ineptitud" e "ineficiencia" del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se reflejan en la inseguridad ciudadana y el alto costo de la vida.

Durante un acto de juramentación de nuevos dirigentes de la FP, Fernández cuestionó los resultados de las políticas de seguridad y de la reforma de la Policía Nacional.

"En materia de seguridad, el PRM ha sido un fracaso", sostuvo el exmandatario, quien señaló que en los últimos seis años se han producido cinco cambios en la dirección de la Policía Nacional.

Refiere una nota de prensa del partido que Fernández también criticó el precio de los alimentos. Dijo que durante una reciente visita a Reading, Pensilvania, encontró tres plátanos por un dólar, mientras que en República Dominicana, según afirmó, una unidad puede costar hasta 50 pesos.

"Los plátanos en Estados Unidos, donde no se produce plátano, son más baratos que donde se produce plátano en la República Dominicana" Leonel Fernández Presidente de la FP “

También cuestionó que la libra de pollo haya alcanzado los 125 pesos y atribuyó el aumento de los precios a la gestión del Gobierno.

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El líder opositor mencionó además las dificultades en el suministro de agua potable, el aumento de la tarifa eléctrica y los apagones como otros problemas que afectan a la población.

De cara a 2028

Fernández aseguró que el crecimiento de la Fuerza del Pueblo representa un mensaje al Gobierno de cara a las elecciones de 2028.

"Recojan su ropa, hagan la maleta porque en el 28 es para fuera que van", proclamó durante el acto, en el que fueron juramentados dirigentes procedentes del PRM y del PLD.

Asimismo, informó que la organización trabaja para alcanzar 2.5 millones de afiliados fidelizados y organizados.

Fernández también propuso la construcción de un tren de carga y pasajeros desde Haina hasta Puerto Plata y Montecristi, atravesando el Cibao, para conectar el Caribe con el Atlántico y aprovechar el potencial industrial y portuario de la región.