Manuel Jiménez pone a circular libro sobre su gestión en ASDE

El presidente Luis Abinader junto a Manuel Jiménez. ( CEDIDA POR EQUIPO DE PRENSA DE MJ )

El exalcalde de Santo Domingo Este Manuel Jiménez presentó el libro Lo que no se dijo: la gestión municipal que no pudieron enterrar, en el que recoge las principales decisiones, dificultades y resultados de su administración durante el período 2020-2024.

El acto se realizó en el salón Juan Bosch de la Biblioteca Nacional, con la presencia del presidente Luis Abinader, el expresidente Hipólito Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el senador Antonio Taveras, entre otras personalidades, indica una nota de prensa.

Jiménez explicó que la obra, dividida en 15 capítulos, reúne experiencias y aprendizajes de sus cuatro años al frente del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, con el propósito de que puedan servir de referencia a otras administraciones municipales.

El exalcalde recordó que asumió el cargo en abril de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, y aseguró que encontró dificultades financieras y administrativas en el cabildo.

Uno de los aspectos que destaca en el libro es el aumento de las recaudaciones municipales. Jiménez afirmó que los ingresos mensuales del ayuntamiento pasaron de 10 a 40 millones de pesos durante su gestión.

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Atribuyó ese incremento a cambios en los procedimientos administrativos y a la capacitación del personal en áreas como recaudación, compras y contrataciones.

La publicación también aborda proyectos de construcción y recuperación de parques y espacios culturales, entre ellos Chencha, la Plaza Juan Pablo Duarte y la Parada de la Cultura.

Defiende transparencia en manejo de fondos públicos

Durante la presentación, Jiménez defendió la transparencia y la rendición de cuentas como principios fundamentales de la administración pública.

"Lo más ajeno que hay es lo público, porque en lo público es que todo el mundo tiene derecho", expresó.

El dirigente del PRM también habló sobre su visión de la política y sostuvo que debe ejercerse con principios, compromiso y vocación de servicio.

"La política es la cosa más buena que hay", manifestó.

El libro cuenta con un prólogo del municipalista Julián Roa y un texto liminar de Manuel Salazar, especialista en políticas públicas y desarrollo social.

Al lanzamiento asistieron además senadores, diputados, regidores, representantes del Gobierno, miembros del cuerpo diplomático y dirigentes comunitarios.