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Llegada de la radio a RD
Llegada de la radio a RD

Abinader recibe a directivos de Adora por centenario de la radio en RD

Durante la reunión, se abordaron temas relevantes para el sector de las telecomunicaciones en República Dominicana y los preparativos para la conmemoración del centenario

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    Abinader recibe a directivos de Adora por centenario de la radio en RD
    El presidente Luis Abinader recibió en su despacho a la junta directiva de la Asociación Dominicana de Radiodifusores (Adora). (CEDIDA A DIARIO LIBRE.)

    El presidente Luis Abinader recibió en su despacho a la junta directiva de la Asociación Dominicana de Radiodifusores (Adora), con quienes conversó sobre los preparativos para conmemorar los 100 años de la llegada de la radio a República Dominicana.

    Durante el encuentro, el mandatario y los empresarios radiales abordaron diversos aspectos de interés para el sector de las telecomunicaciones en el país.

    Encuentro presidencial

    • En la reunión participaron la presidenta de Adora, Rosa Olga Medrano, así como Omar José Cepeda, Manuel Aníbal García, Milena Pozuelo, Roberto Lama, José Delio Ares y Ramón Lluberes.

    Abinader estuvo acompañado por el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Félix Reyna.

    La visita se produce en el marco de los preparativos para la conmemoración del centenario de la llegada de la /dio a República Dominicana.

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