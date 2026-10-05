Abinader recibe a directivos de Adora por centenario de la radio en RD
Durante la reunión, se abordaron temas relevantes para el sector de las telecomunicaciones en República Dominicana y los preparativos para la conmemoración del centenario
El presidente Luis Abinader recibió en su despacho a la junta directiva de la Asociación Dominicana de Radiodifusores (Adora), con quienes conversó sobre los preparativos para conmemorar los 100 años de la llegada de la radio a República Dominicana.
Durante el encuentro, el mandatario y los empresarios radiales abordaron diversos aspectos de interés para el sector de las telecomunicaciones en el país.
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Encuentro presidencial
- En la reunión participaron la presidenta de Adora, Rosa Olga Medrano, así como Omar José Cepeda, Manuel Aníbal García, Milena Pozuelo, Roberto Lama, José Delio Ares y Ramón Lluberes.
Abinader estuvo acompañado por el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Félix Reyna.
La visita se produce en el marco de los preparativos para la conmemoración del centenario de la llegada de la /dio a República Dominicana.