Abinader recibe a directivos de Adora por centenario de la radio en RD

El presidente Luis Abinader recibió en su despacho a la junta directiva de la Asociación Dominicana de Radiodifusores (Adora). ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

El presidente Luis Abinader recibió en su despacho a la junta directiva de la Asociación Dominicana de Radiodifusores (Adora), con quienes conversó sobre los preparativos para conmemorar los 100 años de la llegada de la radio a República Dominicana.

Durante el encuentro, el mandatario y los empresarios radiales abordaron diversos aspectos de interés para el sector de las telecomunicaciones en el país.

Encuentro presidencial

En la reunión participaron la presidenta de Adora, Rosa Olga Medrano, así como Omar José Cepeda, Manuel Aníbal García, Milena Pozuelo, Roberto Lama, José Delio Ares y Ramón Lluberes.

Abinader estuvo acompañado por el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Félix Reyna.

La visita se produce en el marco de los preparativos para la conmemoración del centenario de la llegada de la /dio a República Dominicana.