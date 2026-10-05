Primer día de entrevistas del CNM concluye con 21 aspirantes: el cúmulo de penas fue el eje central

El presidente Luis Abinader, junto a los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

Que tres de los jueces salientes de la Suprema Corte de Justicia sean de la Segunda Sala o Sala Penal se impuso en el curso de primer día de vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Los principales temas de la jornada del lunes giraron en torno a la efectividad del nuevo Código Penal (Ley 74-25) y cuestiones relacionadas, como el cúmulo de penas para enfrentar la criminalidad.

Las entrevistas de los aspirantes a seis vacantes de la Suprema Corte de Justicia comenzaron con casi una hora de retraso y se extendieron por alrededor de cinco horas, con una breve pausa de aproximadamente 10 minutos. En total, se evaluaron 21 postulantes, debido a que el primero, Martín Alcántara, no se presentó.

La jornada estuvo encabezada inicialmente por el presidente Luis Abinader y, posteriormente, por la vicepresidenta Raquel Peña. El mandatario recesó a la 1:29 de la tarde, luego de 14 participaciones.

El proceso continúa hoy desde las 9:00, cuando se prevén las entrevistas de 22 candidatos. El miércoles, el órgano tendrá una pausa, pero los trabajos se retomarán el jueves y viernes con la misma proporción de candidatos.

Cúmulo de penas y reinserción marcaron el debate

Uno de los temas que mayor discusión generó durante la jornada fue el impacto del nuevo Código Penal en la criminalidad. Esto provocó la reacción del presidente Luis Abinader en dos ocasiones.

La primera ocurrió durante el intercambio entre el mandatario y Rafael Armstrong Báez García, juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Báez García planteó que el endurecimiento de las sanciones no resolverá por sí solo las causas de la criminalidad y advirtió sobre la necesidad de conciliar las penas prolongadas con el principio constitucional de reinserción social.

"El tema del cúmulo de penas no va a resolver los problemas de la criminalidad, absolutamente. 60 años de prisión en un país donde el promedio de vida es 72, es algo que no necesita mucha explicación", manifestó.

Abinader coincidió en la necesidad de trabajar en la prevención y en las causas que originan la delincuencia, pero defendió el efecto disuasorio que, a su juicio, pueden tener sanciones más severas.

"Mayores penas también está probado que es una disuasión", afirmó.

El mandatario también sostuvo que las nuevas disposiciones penales deben responder a las características actuales de la delincuencia.

"Nos estamos adaptando también al tipo de criminalidad del momento; se necesita ya una reacción con un código que pueda encarar esos retos que tenemos actualmente", señaló.

El debate continuó durante la entrevista a Miguelina Beard Gómez. Al coincidir ambos sobre el cúmulo de penas, el presidente se refirió a la reinserción social.

"Una gente que tenga diez fichas es muy difícil que se... Yo no le veo muchas posibilidades de poder reincorporarse a la sociedad, aunque nunca se renuncia", expresó.

El planteamiento cobra relevancia en momentos en que la Policía Nacional ha presentado un registro de más de 53,000 personas con órdenes de arresto pendientes y las autoridades han anunciado medidas para enfrentar la criminalidad.

Empleo doméstico y teletrabajo

La jornada también estuvo marcada por discusiones sobre aspectos de la legislación laboral. Durante la entrevista a Úrsula Josefina Carrasco Márquez, jueza de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, se abordaron la regulación del teletrabajo y las condiciones laborales de quienes realizan trabajos en los hogares.

Carrasco Márquez planteó la necesidad de ampliar la protección social y laboral de esos trabajadores, incluyendo mecanismos que faciliten su incorporación a la seguridad social y la acumulación de beneficios para su jubilación.

Durante el intercambio, Abinader cuestionó el uso del término "doméstica" para referirse a las trabajadoras que desempeñan esas funciones.

"Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante. Eso hay que ir eliminando esa palabra", expresó el mandatario.

La aspirante también llamó la atención sobre la necesidad de regular el teletrabajo, especialmente en aspectos relacionados con la jornada laboral y los gastos de equipos, energía eléctrica y servicios tecnológicos asumidos por los trabajadores desde sus hogares.

El proceso continúa

En total, el Consejo Nacional de la Magistratura deberá evaluar a 88 aspirantes preseleccionados antes de escoger a los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia. El proceso busca cubrir seis vacantes en el alto tribunal, incluida su presidencia. La selección se produce después de que el CNM confirmara el pasado 8 de septiembre a cinco magistrados en sus cargos y de que otros cuatro integrantes de la SCJ decidieran no someterse al proceso de evaluación para optar por un nuevo período.