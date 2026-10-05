Omar Fernández dona veterinaria móvil para rescatar y atender animales abandonados
La unidad será utilizada por Fedda en jornadas de rescate y asistencia veterinaria en distintos puntos del país
El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, donó una veterinaria móvil que será utilizada para el rescate y atención de animales en condición de abandono o vulnerabilidad.
La unidad fue entregada a la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales (Fedda), entidad que coordinará las jornadas y operativos de asistencia para perros, gatos y otros animales que requieran atención, conforme a una nota de prensa.
De acuerdo con la información suministrada, la veterinaria móvil fue adquirida con recursos privados y no está vinculada al fondo Gadiel.
- El vehículo permitirá trasladar servicios veterinarios a sectores donde existan animales abandonados o con dificultades para recibir atención, además de apoyar labores de rescate, evaluación y asistencia primaria.
La unidad podrá ser movilizada a distintos puntos ante reportes de animales en situación de abandono o maltrato, con el objetivo de facilitar una respuesta y atención veterinaria en el lugar.
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Fernández destacó la importancia de promover acciones en favor del bienestar animal y sostuvo que la protección de los animales forma parte de la responsabilidad social y la convivencia ciudadana.
La Fedda tendrá a su cargo la coordinación de las jornadas en las que será utilizada la unidad móvil.
Fernández reiteró su disposición de respaldar iniciativas de impacto social y, en este caso, proyectos orientados a fortalecer la protección y el trato digno hacia los animales en la República Dominicana.