El PLD le entra al Presupuesto del 2027 y cuestiona que contemple préstamos para pagar deudas

Políticos del PLD en rueda de prensa del lunes 05 de octubre de 2026. ( CEDIDA POR EL PLD )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionó este lunes que una parte importante del nuevo endeudamiento previsto en el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 sea destinada al pago o refinanciamiento de obligaciones contraídas anteriormente, en lugar de orientarse a nuevas inversiones y programas públicos.

Durante la habitual rueda de prensa de la organización opositora, Temístocles Montás, miembro del Comité Político del PLD y exministro de Economía, llamó la atención sobre las necesidades de financiamiento previstas en el proyecto presupuestario, que ascienden a aproximadamente 464,126 millones de pesos, mientras que el déficit fiscal proyectado para el próximo año es de 327,282 millones de pesos.

El partido señala que esto implica que una parte considerable del nuevo endeudamiento no estaría destinada a financiar nuevas inversiones o programas, sino a pagar o refinanciar obligaciones previamente contraídas.

Montás sostuvo así el cuestionamiento del PLD sobre una supuesta dinámica en la que el Gobierno recurre a nuevas emisiones de deuda para cubrir el déficit, atender vencimientos y sostener obligaciones financieras acumuladas.

El partido considera que esta situación reduce el espacio disponible para destinar recursos a otras áreas.

El documento presentado por el partido señala que el proyecto contempla 351,327 millones de pesos para el pago de intereses de la deuda pública, equivalentes al 3.7 % del producto interno bruto (PIB).

Cuestionamientos a metas fiscales

El PLD también cuestionó que esta presión financiera se produzca mientras la inversión pública continúa, a su juicio, en "niveles insuficientes". El documento señala que el gasto de capital presupuestado para 2027 asciende a 257,763.8 millones de pesos, equivalente al 2.7 % del PIB, pero que los proyectos de inversión pública representan 111,609 millones de pesos, un monto menor.

Montás y el PLD también pusieron bajo cuestionamiento la trayectoria fiscal del Gobierno, al comparar las metas que habían sido proyectadas anteriormente con las cifras contenidas en el proyecto del Presupuesto del 2027.

Según el documento, en la política presupuestaria elaborada en 2024 se proyectaba que para 2027 el déficit fiscal se reduciría a aproximadamente 2.4 % del PIB y que el Gobierno alcanzaría un superávit primario de 1.2 % del PIB.

Sin embargo, el proyecto presentado para 2027 contempla un déficit equivalente al 3.4 % del PIB y un superávit primario de apenas 0.3 %. Para el PLD, esto refleja una posición fiscal más débil que la prevista anteriormente por las propias autoridades.