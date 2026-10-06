Manuel Jiménez respalda aspiraciones presidenciales de Carolina Mejía

El exalcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El exalcalde de Santo Domingo Este y exdiputado Manuel Jiménez anunció este martes su respaldo a las aspiraciones presidenciales de Carolina Mejía dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de cara al proceso interno de esa organización.

El acercamiento entre ambos dirigentes fue informado por el comunicador Jairo Ortiz. Señaló que Jiménez y Mejía habrían conversado durante un desayuno celebrado en la mañana.

Posteriormente, la alcaldesa del Distrito Nacional publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto al exalcalde, acompañada del mensaje: “¡Junto a mi querido amigo y exalcalde Manuel Jiménez, preparando cosas buenas!”.

Jiménez fue alcalde de Santo Domingo Este durante el período 2020-2024 y también se desempeñó como diputado.

Apoyo a Carolina Mejía

Su incorporación se produce en momentos en que Mejía continúa sumando dirigentes del PRM a su proyecto presidencial con miras a la candidatura de esa organización para las elecciones de 2028.

Entre los dirigentes que han anunciado públicamente su respaldo a Mejía figuran el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el exministro de Interior y Policía, Jesús “Chu” Vásquez; el exsecretario de Agricultura, Eligio Jáquez, y la coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, Geanilda Vásquez.