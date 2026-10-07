Presidente Luis Abinader encabeza en Santiago inicio del 41 período de sesiones de la Cepal

El presidente Luis Abinader y el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, junto a otros participantes en el 41.º período de sesiones del organismo regional, celebrado en Santiago de los Caballeros ( ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles en Santiago de los Caballeros la inauguración del cuadragésimo primer período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), encuentro que reúne a delegaciones de países de la región para analizar los desafíos del desarrollo y las transformaciones económicas en un escenario internacional marcado por cambios geopolíticos.

La reunión, que se desarrolla hasta el viernes 9 de octubre en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa, tiene como uno de sus principales ejes el análisis de la nueva realidad geopolítica y sus efectos sobre América Latina y el Caribe.

Durante sus palabras de apertura, el presidente Abinader destacó la importancia de celebrar el encuentro en Santiago de los Caballeros, ciudad a la que definió como la segunda capital del país y que, según cifras que citó del Ministerio de Hacienda y Economía, aporta aproximadamente el 12 % del producto interno bruto dominicano.

El mandatario sostuvo que detrás de los indicadores económicos que serán analizados durante las jornadas hay personas que esperan mejores empleos, oportunidades para los jóvenes, financiamiento para los pequeños empresarios y mejores condiciones de vida para las familias.

"El desarrollo adquiere sentido cuando mejora la vida de la gente", afirmó Abinader, quien llamó a los países de la región a fortalecer la cooperación para enfrentar los cambios en las formas de producir, las relaciones comerciales, los avances de la inteligencia artificial y las transformaciones en los equilibrios internacionales.

El presidente dominicano señaló que ningún país de la región puede responder por sí solo a esos desafíos. Consideró, además, necesario aumentar la cooperación y la integración regional.

En ese contexto, resaltó que América Latina y el Caribe cuenta con un mercado de más de 660 millones de personas, pero que el comercio entre los países de la región representa alrededor del 14 % de sus exportaciones totales.

Avances y metas nacionales

Abinader aprovechó su intervención para presentar ante la Cepal los avances y objetivos de República Dominicana, entre ellos la iniciativa Meta RD 2036, con la que el Gobierno se propone duplicar el tamaño real de la economía para ese año, mediante un crecimiento promedio cercano al 6 % anual.

También citó como metas la creación de 1.7 millones de nuevos empleos, triplicar el salario medio y eliminar la pobreza extrema.

El gobernante indicó que en 2025 la inversión extranjera directa superó por primera vez los 5,000 millones de dólares, mientras las exportaciones se aproximaron a los 16,000 millones de dólares.

Asimismo, destacó la reducción de la pobreza monetaria, que pasó, según sus cifras, de alrededor del 25 % en 2019 a 14 % durante el primer semestre de 2026.

República Dominicana asume presidencia

Durante la jornada, República Dominicana asumió la presidencia de la Cepal para el período 2026-2028, responsabilidad que recibió de Perú, país que encabezó el organismo durante los últimos dos años.

Al formalizar el traspaso de la responsabilidad a República Dominicana, el embajador peruano en el país, Gustavo Lembcke, destacó la labor desarrollada por su país durante la presidencia.

Mientras que el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, agradeció al Gobierno dominicano por acoger el encuentro en Santiago de los Caballeros.

Salazar-Xirinachs resaltó el peso económico e industrial de la ciudad, a la que definió como el corazón productivo del Cibao.

Destacó el desempeño económico dominicano y señaló que el país constituye una excepción frente a la denominada "trampa de baja capacidad para crecer" que afecta a buena parte de América Latina y el Caribe.

Informe sobre geopolítica

Uno de los principales documentos que será presentado durante el encuentro es "Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica", elaborado por la Comisión de la Cepal sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe.

El informe será presentado este jueves por la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, copresidenta de la comisión junto al expresidente de Colombia Iván Duque. El documento analiza los cambios en el escenario internacional y sus implicaciones para el desarrollo de la región.

Salazar-Xirinachs explicó que la nueva realidad internacional ha convertido asuntos como la tecnología, la energía, los minerales, el comercio, las inversiones y las cadenas de suministro en elementos centrales de la competencia entre las potencias.

El secretario ejecutivo de la Cepal sostuvo que esta situación genera riesgos, pero también oportunidades para América Latina y el Caribe, debido a la importancia que adquieren sus recursos naturales, biodiversidad, capacidad de producir alimentos, energías limpias y otros activos estratégicos.

Además del informe geopolítico, durante el período de sesiones será presentado el documento "Gestión de las transformaciones en una era de rupturas", que plantea propuestas para impulsar cambios productivos, sociales y ambientales en la región.

Entre los temas que forman parte de la agenda figuran la inteligencia artificial y la transformación digital, la integración regional y una política macroeconómica orientada al desarrollo.

En el acto también participaron autoridades dominicanas y representantes internacionales, entre ellos Albert Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La reunión se extenderá hasta el viernes 9 de octubre, con sesiones de trabajo en Santiago de los Caballeros.