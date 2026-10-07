Michelle Bachelet destaca papel de la Cepal ante cambios geopolíticos y retos de América Latina

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet destacó este miércoles la importancia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en el análisis de los desafíos económicos y sociales que enfrenta la región.

Bachelet se encuentra en Santiago de los Caballeros como integrante de una comisión encargada por la Cepal para estudiar los cambios que ha experimentado el escenario geopolítico mundial y sus efectos sobre América Latina y el Caribe.

Comisión de la Cepal

La delegación, dirigida por Bachelet y el expresidente de Colombia Iván Duque, analiza los cambios en la globalización y el desarrollo, así como las oportunidades y desafíos que estos representan para los países de la región.

La exmandataria adelantó que los resultados del trabajo serán presentados este jueves, por lo que evitó ofrecer detalles del informe antes de su divulgación.

"Eso lo presentaremos mañana, no voy a adelantar nada", expresó Bachelet al ser abordada por periodistas durante su visita a Santiago de los Caballeros.

Papel histórico de la Cepal

La expresidenta chilena resaltó además el papel que históricamente ha desempeñado la Cepal en la formulación de recomendaciones y análisis sobre el desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños.

Sobre su trayectoria

Michelle Bachelet fue presidenta de Chile en dos períodos, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres.