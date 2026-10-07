Carolina Mejía pide impedir reingreso al país de Wilson Isidor y jugadores que irrespetaron a RD

Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, y aspirante presidencial por el PRM. ( ARCHIVO / DL )

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, pidió sanciones firmes contra el futbolista haitiano Wilson Isidor y sostuvo que personas que se expresen en términos que considera irrespetuosos hacia República Dominicana no deberían tener libertad de ingresar al territorio nacional.

"Nosotros no podemos permitir que quienes se expresan de esa manera tengan incluso libertad de entrar a territorio dominicano, con eso uno tiene que ser categórico", afirmó Mejía.

Sus declaraciones se producen varios días después de la controversia generada por Isidor tras la victoria 4-1 de Haití sobre República Dominicana en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, correspondiente a la Liga de Naciones de Concacaf.

El delantero, quien marcó dos de los goles haitianos, apareció después del encuentro en un video en el que señaló el suelo dominicano y posteriormente su camiseta mientras afirmaba: "La Hispaniola es Haití. Esto es Haití".

Mejía, quien también es aspirante presidencial por el PRM, consideró que el episodio debe tener consecuencias y vinculó su posición con la necesidad de reforzar el respeto a las normas migratorias y al territorio dominicano.

La dirigente sostuvo que el país tiene la obligación de preservar y proteger su frontera y reiteró que las personas extranjeras que se encuentran en condición migratoria irregular deben sujetarse a las disposiciones establecidas por las autoridades.

"Nosotros tenemos el deber de preservar, cuidar y proteger nuestra frontera", expresó.

Una controversia que superó el terreno deportivo

Las palabras de Isidor provocaron reacciones políticas, deportivas y diplomáticas después del encuentro del pasado 1 de octubre.

La Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol) fue una de las primeras instituciones en pronunciarse. Su presidente, José Deschamps, calificó la expresión del jugador como una "falta de respeto a la soberanía nacional" y anunció que el caso sería llevado ante los organismos internacionales que regulan el fútbol.

La federación formalizó posteriormente una denuncia ante Concacaf y FIFA, acompañada de documentación y elementos de soporte relacionados con los hechos ocurridos durante y después del partido. Ambas entidades recibieron la comunicación, aunque hasta este miércoles no se había anunciado públicamente una decisión disciplinaria contra Isidor.

Las normas deportivas contemplan posibles sanciones por conductas provocativas o por utilizar eventos futbolísticos para manifestaciones ajenas al ámbito deportivo, pero corresponde a los organismos disciplinarios determinar si la actuación del jugador encaja en esas disposiciones.

El Código Disciplinario de la FIFA contempla, entre otros supuestos, sanciones cuando un jugador provoca a los espectadores, mientras los reglamentos de Concacaf establecen obligaciones relacionadas con el juego limpio y la conducta de los participantes. Una eventual sanción, sin embargo, no es automática y requiere una decisión de los órganos competentes.