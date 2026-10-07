Ito Bisonó destaca que Santiago se proyecta internacionalmente como sede de la Cepal

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, destacó la importancia de que Santiago sea sede del 41.º período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), un encuentro que reúne a representantes de distintos países para abordar temas vinculados con el desarrollo, la transformación económica y los desafíos que enfrenta la región.

El funcionario consideró que la celebración del evento en la Ciudad Corazón representa un motivo de orgullo para la República Dominicana y una oportunidad para proyectar a Santiago como escenario para el debate de los principales temas que inciden en el futuro del continente.

"Significa mucho para la República Dominicana porque aquí vamos a tener representantes de toda América. Vamos a tratar temas que nos incumben al desarrollo, a la transformación y que vean a la República Dominicana como un referente. Y más Santiago. Para nosotros es un gran orgullo que sea aquí en Santiago", expresó.

Bisonó agregó que la participación del país en este espacio cobra especial relevancia debido a que la República Dominicana asumirá la presidencia de la organización para el período 2026-2028, lo que calificó como una buena noticia para la nación.

Temas del encuentro

El canciller explicó que durante las jornadas se abordarán asuntos como la inteligencia artificial, la economía y las transformaciones que experimenta el mundo, además de iniciativas orientadas a fortalecer la integración entre los países del hemisferio.

Sostuvo que, pese a las dificultades que enfrentan algunas naciones de la región, América cuenta con condiciones favorables para impulsar su desarrollo y aumentar el crecimiento económico.

En ese contexto, señaló que uno de los desafíos no consiste únicamente en elevar el producto interno bruto de los países, sino también en determinar hacia dónde se destinan los recursos generados por ese crecimiento.

El acto de apertura del encuentro de la Cepal está programado para las 2:30 de la tarde, con la presencia del presidente Luis Abinader y representantes de 36 países.

La actividad, que se desarrolla en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa, se extenderá desde este miércoles 7 hasta el viernes 9 de octubre.