Roberto Fulcar anuncia que inicia consultas a sus dirigentes para definir posición ante el 2028

El equipo político del exministro de Educación Roberto Fulcar inició un proceso de consultas con dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el país y en el exterior para definir la posición que asumirá de cara a la escogencia de la candidatura presidencial de esa organización para las elecciones de 2028.

Las consultas buscan recoger las opiniones de dirigentes nacionales, provinciales, municipales, de base y de las seccionales del exterior sobre las precandidaturas que actualmente se perfilan, la continuidad del Gobierno del presidente Luis Abinader y las condiciones que deberían contemplar eventuales acuerdos políticos.

De acuerdo con el equipo de Fulcar, los encuentros se realizan de manera presencial, virtual e híbrida. Las primeras jornadas fueron efectuadas en Santiago, Elías Piña y San Juan, además de reuniones con dirigentes nacionales y miembros de la seccional del PRM en Massachusetts.

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Consultas en diversas provincias

Durante las reuniones, los participantes son consultados sobre cuál de las precandidaturas consideran más conveniente para el partido, el país y el propio equipo político; cuál aspirante ofrece mayores garantías para la continuidad de la gestión de Abinader y la permanencia del PRM en el poder, así como qué características debería tener un eventual acuerdo con alguna de las precandidaturas.

El proceso también incluye consultas con sectores sociales vinculados al trabajo político y social de Fulcar, entre ellos representantes del magisterio, enfermeras, cooperativistas y sectores de la economía social.

Conclusiones del proceso

El equipo informó que las opiniones serán sistematizadas y que prevé presentar las conclusiones del proceso antes de finalizar el año. A partir de esos resultados adoptaría una posición frente al escenario electoral de 2028.

Las consultas se desarrollarán durante las próximas semanas en otras provincias, municipios, circunscripciones y comunidades de la diáspora.

El proceso se produce mientras el PRM avanza en la organización de su estructura con miras al próximo ciclo electoral. En julio de 2026, la organización aprobó modificaciones a sus estatutos relacionadas con su estructura de dirección y el proceso hacia las elecciones de 2028.

El papel de Fulcar en el PRM

Fulcar fue coordinador de campaña de Luis Abinader para las elecciones de 2020 y ha ocupado posiciones de dirección dentro de la estructura política del PRM.

En 2022, dirigentes de la alta dirección del partido propusieron su designación para encabezar la Comisión Nacional de Estrategia del PRM, destacando su experiencia en la coordinación de campañas electorales.

El equipo político del exministro sostiene que la decisión sobre el respaldo que asumirá de cara a 2028 será tomada después de concluir las consultas y analizar las opiniones recogidas.