El presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Rafael Paz, difundió un mensaje audiovisual en el que afirma que "este país se va a levantar" y deja abierta la interrogante sobre cuál será su próximo paso en la vida política.

"A veces nos caemos. A veces no avanzamos. A veces todo cuesta más. A veces, sencillamente, queremos renunciar", expresa Paz al inicio del video, antes de llamar a convertir las dificultades en parte del camino para volver a avanzar.

"Este país se va a levantar", afirma posteriormente el dirigente, quien agrega que, cuando una nación decide levantarse, "volver a avanzar es inevitable".

El mensaje no menciona una candidatura ni anuncia de manera expresa una aspiración electoral. Sin embargo, el propio comunicado distribuido por su equipo a los medios señala que la producción deja ver las aspiraciones de Paz a ocupar una posición de "gran relevancia política".

La pregunta, por tanto, es qué está preparando el dirigente y por qué decide colocar ahora este mensaje en circulación.

Trayectoria del dirigente

Paz ocupa actualmente la presidencia de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional y en el audiovisual centra su discurso en asuntos como la seguridad, el costo de vida, las oportunidades, la movilidad y la calidad de los servicios.

El dirigente plantea además una agenda de mayor contacto con distintos sectores sociales, con el propósito de escuchar sus preocupaciones y conversar sobre los problemas que afectan a las familias dominicanas