VIDEO | "Este país se va a levantar": ¿qué está anunciando Rafael Paz?
El mensaje, según el comunicado enviado a los medios, refleja las aspiraciones de Paz a asumir una posición de "gran relevancia política".
El presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Rafael Paz, difundió un mensaje audiovisual en el que afirma que "este país se va a levantar" y deja abierta la interrogante sobre cuál será su próximo paso en la vida política.
"A veces nos caemos. A veces no avanzamos. A veces todo cuesta más. A veces, sencillamente, queremos renunciar", expresa Paz al inicio del video, antes de llamar a convertir las dificultades en parte del camino para volver a avanzar.
"Este país se va a levantar", afirma posteriormente el dirigente, quien agrega que, cuando una nación decide levantarse, "volver a avanzar es inevitable".
El mensaje no menciona una candidatura ni anuncia de manera expresa una aspiración electoral. Sin embargo, el propio comunicado distribuido por su equipo a los medios señala que la producción deja ver las aspiraciones de Paz a ocupar una posición de "gran relevancia política".
La pregunta, por tanto, es qué está preparando el dirigente y por qué decide colocar ahora este mensaje en circulación.
Trayectoria del dirigente
Paz ocupa actualmente la presidencia de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional y en el audiovisual centra su discurso en asuntos como la seguridad, el costo de vida, las oportunidades, la movilidad y la calidad de los servicios.
- El dirigente plantea además una agenda de mayor contacto con distintos sectores sociales, con el propósito de escuchar sus preocupaciones y conversar sobre los problemas que afectan a las familias dominicanas