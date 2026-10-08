Gonzalo Castillo responde a Abinader: El PLD hizo más obras

Gonzalo Castillo aspira a obtener la candidatura presidencial por el PLD. ( ARCHIVO )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, respondió al presidente Luis Abinader, luego de que este afirmara que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha construido más obras que el PLD durante sus 20 años de gestión.

Castillo, quien fue ministro de Obras Públicas, rechazó estas declaraciones y recordó cientos de obras de trascendencia nacional ejecutadas durante los gobiernos peledeístas, entre ellas las circunvalaciones de Santo Domingo, en sus tramos 1A, 2A y 2B.

También en Santiago, San Pedro de Macorís, La Romana y San Juan, así como el tramo carretero San Pedro de Macorís–La Romana, el bulevar Punta Cana–Macao y la carretera Miches–Sabana de la Mar.

Destacó la construcción de obras en gobiernos peledeístas

El aspirante presidencial destacó en una nota de prensa la construcción de 58 hospitales, 54 destacamentos policiales y obras de infraestructura en distintas provincias del país, como la carretera Don Juan–Yamasá, las intervenciones en Boca de Cachón en Independencia y proyectos en La Vega.

Asimismo, puso como ejemplo Ciudad Juan Bosch, señalando que no se trata únicamente de un complejo habitacional, sino de un desarrollo urbano integral que incluye infraestructura vial, escuela primaria, liceo, centro de atención primaria, espacios comunitarios para envejecientes y un centro de formación para conductores, entre otras instalaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de sus residentes.

Castillo sostuvo que las obras realizadas durante las administraciones del PLD están a la vista de todos los dominicanos y que su impacto no puede desconocerse al evaluar la inversión pública de las últimas décadas.

En ese sentido, insistió en que cualquier comparación debe tomar en cuenta tanto la cantidad de proyectos ejecutados como su alcance y contribución al desarrollo nacional.

"Solo si nos estamos volviendo locos podemos decir que este gobierno (del PRM) ha hecho más obras que el PLD", concluyó.

Recorrido por Monte Plata

Castillo también realizó este jueves un recorrido recorrido por 11 comunidades de Monte Plata: San Antonio de Guerra, Bayaguana, Gonzalo, Sabana Grande de Boyá, Boyá, Monte Plata, El Cacique, Don Juan, Peralvillo, Yamasá y Los Botados.

Durante el recorrido abordó las principales preocupaciones de la provincia, entre ellas la falta de empleos para jóvenes y mujeres, los apagones, el deterioro de los caminos vecinales y las dificultades de los productores agropecuarios para acceder a financiamiento barato.