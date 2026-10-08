Senador Omar Fernández fue hospitalizado tras presentar un cuadro de agotamiento
El legislador compartió en sus redes sociales su estado de salud y la importancia del descanso laboral
El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, informó este jueves su ingreso en un centro de salud tras presentar un cuadro de agotamiento físico y un proceso viral de varios días que derivó en fiebre alta.
A través de publicaciones compartidas en su cuenta de Instagram, el legislador dio a conocer su estado de salud, mostrando imágenes desde la habitación médica donde recibe atención médica.
"Desde hace varios días he venido presentando síntomas de un proceso viral, al que ayer, luego de participar en labores del Senado, se le sumó fiebre alta", explicó Fernández en un mensaje difundido en su cuenta de X.
Estado de salud
Debido a su condición, tuvo que hacer una pausa en sus compromisos legislativos y de Estado, suspendiendo su participación en las vistas públicas para la elección de los nuevos jueces del Consejo Nacional de la Magistratura.
"Por recomendación médica, he tenido que tomar pausa en mis responsabilidades, lo que motiva mi ausencia hoy ante el Consejo Nacional de la Magistratura, como le he comunicado directamente a la presidente en funciones @RaquelPenaVice", detalló.
En otra de sus publicaciones, se observa su brazo canalizado con soluciones médicas, Fernández aprovechó para hacer un llamado a la concienciación sobre el descanso laboral:
"El cuerpo habló y el @whoop avisó. Háganme caso... saquen su tiempo de descanso. ¡Cuerpo sano, mente sana!", expresó.
Agradecimiento y apoyo
Asimismo, el legislador compartió una fotografía de sus acompañantes durante el reposo médico, agradeciendo el apoyo recibido de su esposa Alexia Rubio "@alexiarubiofernandez y el Gran Rojas @robinsonrojasbatista, el que nunca abandona !! Gracias por cuidarme", publicó.
Fernández concluyó sus mensajes agradeciendo a la ciudadanía por el apoyo recibido e indicando que confía en una pronta recuperación: "Agradezco de corazón sus muestras de cariño y preocupación. ¡Dios mediante, estaremos de vuelta muy pronto!".